Audi TT (2014): Preis & Motoren

Ganz neu: Auch der 2.0 TDI im Audi TT (2014) ist nun mit dem quattro-Allradantrieb erhältlich. Hier gibt es den Überblick über alle Preise und Motoren des Audi TT!



Zumindest optisch stellt die dritte Generation des Audi TT bei ihrem Debüt im März 2014 eher eine Evolution denn eine Revolution dar. Schärfere Kanten und ein aggressiverer Auftritt sollen den 4,18 Meter langen Sportwagen vom Vorgänger unterscheiden, das TT-typische Kuppeldach aber blieb. Technisch baut der Audi TT (2014) auf dem neuen Modularen Querbaukasten (MQB) auf und speckt daher rund 50 Kilogramm ab. Und das bei modernster Technik: Schließlich war der TT der erste Audi, der das Virtual Cockpit in die Großserie bringen durfte. Gemeint ist der digitale Tacho, der auf dem 12,3 Zoll großen Display verschiedene Ansichten ermöglicht – etwa die klassischen Rundinstrumente oder die Karteneinblendung vom Navi. Eine Technik, die dem Audi TT (2014) ein nie dagewesen aufgeräumtes Cockpit beschert. Die Bedienung des Infotainments läuft nämlich über das Multifunktionslenkrad, den MMI-Knopf oder per Sprachbefehl und verringert die Tastenanzahl spürbar. Zudem wurde die Bedienung der Klimaanlage in den Drehknöpfen der Lüftungsausströmer versteckt. Wie das Virtual Cockpit sind auch die LED- oder Matrix-LED-Scheinwerfer eine aufpreispflichtige Option. Der Grundpreis für den Audi TT (2014) beträgt als Coupé 32.500 Euro, für den Roadster 34.950 Euro. In diesem Falle kommt der TT mit dem Basis-TFSI, einem 1,8 Liter großen Vierzylinder mit 180 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment. Mehr zum Thema: Audi TT mit S-line-Competition-Paket

Preis: Audi TT (2014) startet bei 32.500 Euro

Der 1.8 TFSI ist der einzige Motor, der auf die Option des Allradantriebs quattro verzichten muss. Denn zu Januar 2017 ist auch der bis dato rein frontgetriebene 2.0 TDI mit Allradantrieb quattro und Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic erhältlich. Seine 184 PS und 380 Newtonmeter Drehmoment drücken das TT Coupé in nur 6,7 Sekunden auf Tempo 100 und eine Spitze von 234 km/h, aber den Preis auch auf mindestens 41.250 Euro. Audi-typisch ist damit weder bei der Motorenauswahl, noch bei der Optionsliste das Ende der Fahnenstange erreicht: Noch unter dem Topmodell Audi TT RS rangiert der TTS, dessen Zweiliter-TFSI 310 PS sowie 380 Newtonmeter auf die Kurbelwelle stemmt. Der serienmäßige quattro-Antrieb beschleunigt den TTS in 4,6 Sekunden auf Tempo 100 (mit S tronic). Nur noch geschlagen vom Audi TT RS, der Speerspitze der TT-Reihe. Sein bei den Audi-Fans extrem populärer 2,5-Liter-Fünfzylinder generiert 400 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment. Damit katapultiert sich der Audi TT RS in nur 3,7 Sekunden auf Landstraßentempo und auf Wunsch auf ein heraufgesetztes Limit von 280 km/h! Der Preis: mit 66.400 Euro für das Coupé schon mehr als das Doppelte des Basis-TT. Mehr zum Thema: So fährt sich der Audi TTS

