Wieviel man wohl für einen gebrauchten Audi Sport quattro, auch der "Kurze" genannt, zahlen kann? Wie wäre es mit einer halben Million? Für diese unglaublich hohe Summe ist jetzt ein 1986er Sport quattro bei RM Sotheby's unter den Hammer gekommen.



Einen aufsehenerregenden Rekordpreis erzielte das Londoner Auktionshaus RM Sotheby's jetzt mit einem Audi Sport quattro, in unserem Breitenkreis mitunter auch einfach als der "Kurze" bekannt. Die flotten Sport quattros sind begehrt, wie eine Aktion für beinahe 350.000 Euro letztes Jahr in den USA schon zeigte, doch der hier gezeigte quattro aus dem Jahr 1986 ist noch mal eine ganze Hausnummer größer. 500.000 Euro war der Käufer bereit zu bieten, bekommen hat er dafür ein legendäres Auto mit gerade Mal 51.000 Kilometer auf dem Tacho. Der "Kurze" war übrigens bereits damals schon kein günstiges Auto! Saftige 195.000 DM kostete das gute Stück in den 80ern und kam in einer Auflage von gerade einmal 216 Stück.

Audi Sport quattro für 500.000 Euro versteigert

Der Audi Sport quattro aus London ist aber nochmal eine Spur seltener, handelt es sich doch bei ihm um einen von gerade mal fünf für den englischen Markt hergestellten Rechtslenker. Erst 2015 unterlief der "Kurze" eine komplette Restauration, was die Gebote sicher weiter in die Höhe hat schnellen lassen. Nach wie vor arbeitet unter der Haube der legendäre 2,1-Liter-Fünfzylinder (K27-Turbo; 1,5 bar), und das ist nichts schlechtes, leistet dieser doch 306 PS und bringt 350 Newtonmeter Drehmoment an Vorder- und Hinterachse. In 4,8 Sekunden geht es damit ohne Probleme von 0 auf 100 km/h. Respektable Leistung für einen respektablen Preis.

Julian Islinger