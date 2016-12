Audi S7: Tuning von M&D Exclusive Cardesign (Update!)

Der Audi S7 Sportback von M&D Exclusive Cardesign zeigt, was "ultra breit" bedeuten kann. Der Tuner aus Dinslaken zimmert dem Schönling ein dickes Bodykit an die Kiemen!



Tuningschmiede M&D Exclusive Cardesign hat dem S7 Sportback ein Bodykit ans Blech genagelt, dass einem Hören und Sehen vergeht. Dieser Audi S7 Sportback ist breiter als so mancher Reggae-Fanatiker aus Jamaika! Prior-Design steuert das zugehörige PD700R Widebody bei, das die Experten von M&D Exclusive Cardesign schließlich dem S7 Sportback per Hand anpassten. Optisch dem RS 7 Sportback angelehnt, duckt sich der Audi S7 Sportback nun tief über die Grasnarbe, schaut finster in die Welt und schnaubt durch einen originalen RS-7-Wabengrill ein. Unter den dicken Backen nahmen in den verschiedenen Stufen der Umbauarbeiten verschiedenste Felgen von Forged Platz, ehe sich die Macher des Dinslakener Tuners für Forged R60 X-Concave entschieden haben. In Schwarz mit ebenfalls schwarzer Verschraubung füllen die 21-Zöller mit 265er Reifen die dicken Backen des S7 Sportback bestens aus.

Audi S7 Sportback von M&D Exclusive Cardesign

Klasen-Motors übernahm schließlich die Aufgabe, das Luftfahrwerk des S7 Sportback tiefer zu fahren. Gleichfalls per Laptop: die Software-Optimierung. Der Basis-V8 des S7 Sportback holt aus seinen vier Litern Hubraum – auch dank Biturbo-Uprade, optimierter Ansaugung und einer Sportauspuffanlage samt Downpipe – nun 700 PS und 950 Newtonmeter Drehmoment. Serienmäßig sind es 420 PS und 550 Newtonmeter. Schiebt sich schon der Serien-S7 dank traktionsstarkem Allradantrieb quattro in nur 4,7 Sekunden auf Tempo 100, dürfte der Zweitonner nochmals deutlich schneller die 100er-Marke knacken. M&D Exclusive Cardesign spendierte dem Audi schließlich noch ein RS-7-Sportlenkrad und eine modifizierte, dadurch klanggewaltigere Serien-Auspuffanlage mit neuen Endrohren – ebenfalls vom Topmodell. Die Designfolierung im Le-Mans-Stil setzt dem S7 Sportback-Breitbau schließlich die Krone auf.



Alexander Koch