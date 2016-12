Werkstattkette ATU droht Insolvenz

Die angeschlagenen Werkstattkette ATU steht vor einer ungewissen Zukunft: Am 8. Dezember 2016 entscheidet sich, ob die geplante Übernahme von ATU druch den französischen Branchenriesen Mobivia Erfolg haben wird. Sollte der Deal jedoch platzen, droht Auto-Teile-Unger die Insolvenz.

Die Zukunft der angeschlagenen Werkstattkette ATU entscheidet sich am 8. Dezember 2016. Der französische Branchenriese Mobivia hat Interesse an einer Übernahme von ATU. Sollte der Deal jedoch platzen, droht Auto-Teile-Unger die Insolvenz.



Die Autowerkstattkette ATU beschäftigt in Deutschland rund 10.000 Mitarbeiter in 608 Filialen. Allerdings kämpft ATU schon seit Monaten ums Überleben. Der Grund: Vollkommen überteuerte Mieten für Werkstätten und Lagerräume, welche ATU die Geschäftsbilanz verhageln. Der französische Branchenriese Mobivia wollte ATU bereits im Herbst übernehmen, ein Kaufvertrag wurde aufgrund der teuren Mietverträge jedoch nur unter Vorbehalt unterschrieben. Zukünftige Mietminderungen scheinen zwar möglich, allerdings fordern die betroffenen Mietgesellschaften Insiderinformationen zufolge eine Sonderzahlung in Höhe von 100 Millionen Euro.

Trotz drohender Insolvenz: ATU-Sprecher zuversichtlich

Ob Mobiva diese Forderung akzeptiert ist offen, allerdings zeigte sich ein ATU-Sprecher zuversichtlich: "Die Verhandlungen mit unseren Vermietern befinden sich in der Endphase. Wir gehen unverändert davon aus, dass eine Lösung kurzfristig möglich ist." Die finale Entscheidung zur Übernahme von ATU soll am 8. Dezember 2016 fallen. Platzt der Deal, droht Auto-Teile-Unger die Insolvenz – und tausenden Mitarbeitern eine ungewisse Zukunft. Wie ernst es um ATU bestellt ist, zeigt die Einrichtung einer Notgeschäftsführung Mitte November 2016.

