Aral und Co reagierten drastisch auf die Explosion eines VW Touran mit Erdgas-Antrieb und verzichteten auf den Verkauf von Erdgas (CNG). Nun wird die Sperrung zahlreicher Erdgas-Tankstellen schrittweise wieder aufgehoben. Doch es gibt Ausnahmen!



Die Sperrung zahlreicher Erdgas-Tankstellen, die nach der Explosion eines Erdgas-betriebenen Autos erfolgte, wird schrittweise wieder aufgehoben. So empfiehlt das Mineralölunternehmen Total den Tankstellen, nur noch einzelne Modelle von der Betankung auszuschließen. BP/Aral hat seine Empfehlung ebenfalls angepasst und die generelle Sperrung aufgehoben. Auch hier bleiben nur einzelne Modelle ausgeschlossen. Bei dem Vorfall in Duderstadt (Kreis Göttingen) war bei einem VW Touran Ecofuel der Gastank geborsten. Grundsätzlich zeigt die Statistik, dass die Zwischenfälle mit Erdgas-Autos eine absolute Ausnahme sind. Dennoch kann schon ein einziger Unfall das Vertrauen in Erdgas-Autos zerstören. Und genau das schien bei Aral kurz nach der Explosion des Erdgas-Touran geschehen zu sein. Laut Informationen von Motor-Talk hatte der Kraftstoff-Riese seinen Tankstellen-Betreibern nämlich empfohlen, "den Erdgasverkauf bis auf Weiteres einzustellen". Das kam in der Praxis einer Aufforderung zum Verkaufsstopp gleich und betraf rund ein Fünftel der bundesweit rund 900 Erdgas-Tankstellen. Laut einem Bericht des NDR hatte sich auch Esso dem Verkaufsstopp angeschlossen. Die Ursache für die Sperrung waren offenbar Sicherheits-Bedenken, die nach dem Zwischenfall in Duderstadt aufgekommen waren.

Bildergalerie: Aral und Esso stoppten Erdgas-Verkauf nach Explosion

Total und Ara: Erdgas wird wieder verkauft

Allem Anschein nach explodierte der Erdgas-Tank des VW Touran, Trümmerteile wurden in bis zu 100 Meter Entfernung gefunden. Der Besitzer des Erdgas-Autos befand sich zum Zeitpunkt der Explosion vor seinem Auto und wurde von umherfliegenden Teilen verletzt. Dass keine weiteren Menschen in Mitleidenschaft gezogen wurden, darf als reines Glück bezeichnet werden. Auch wenn sich die Untersuchungen noch an ihrem Anfang befinden, ist bereits klar: Der betroffene VW Touran EcoFuel gehört zu jenen Fahrzeugen, für die Volkswagen bereits einen Rückruf gestartet hat. Laut den Wolfsburgern kann es bei bis einschließlich 2010 gebauten Touran, Passat und Caddy mit CNG-Unterflurtank durch Korrosion zu Problemen kommen: Im Lauf der Jahre können die Gastanks so sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sie den üblichen Drücken nicht mehr standhalten und schließlich bersten können. Ob der in Duderstadt explodierte Touran bereits im Rahmen des Rückrufs mit einem neuen Tank ausgerüstet wurde, ist derzeit noch unklar.

Mehr zum Thema: Erdgas und Autogas im Technik-Vergleich



Benny Hiltscher