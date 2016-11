Alpina B7 Biturbo: Tuning von Abu Dhabi Motors

Wenn ein BMW in den Showroom von Abu Dhabi Motors rollt, sind gesteigerte Erwartungen gegenüber extremen Lackierungen fast schon obligatorisch. Nun präsentiert man einen Alpina B7 Biturbo in ...

Alpina hat dem BMW 7er bereits in Form seines B7 Biturbo 608 PS aus dem V8 gekitzelt und damit den wohl derzeit besten 7er kreiert, nun liefert Tuner Abu Dhabi Motors die passend extreme Farbe für das Alpina-Flaggschiff. In "Java Green" geht der Über-Bimmer auf Kundenfang.



Wenn ein BMW in den Showroom von Abu Dhabi Motors rollt, sind gesteigerte Erwartungen gegenüber extremen Lackierungen fast schon obligatorisch. Nun präsentiert man einen Alpina B7 Biturbo in aufsehenerregendem "Java Green", das den bereits im schwäbischen Buchloe veredelten BMW 7er nun gänzlich zur Rarität macht. Zwar kennt man bereits einen BMW M4 in der gleichen Farbe, doch ist so ein Alpina immer eine ganz besondere Augenweide, allen am M4 verbauten M-Performance-Parts zum Trotz. Dank Lackierung ab Werk bleibt es bei den für Alpina typischen seitlichen Zierstreifen. Auch im Innenraum legte Abu Dhabi Motors nochmals behutsam Hand an und sorgte mit einer neuen Wurzelholz-Verkleidung dafür, dass dem sonst in sportlicheren Klavierlack daherkommenden Alpina-B7-Biturbo-Cockpit ein weiteres Quäntchen Luxus abgerungen werden konnte. Mehr zum Thema: BMW M4 in "Java Green"



Bildergalerie starten: Alpina B7 Biturbo "Java Green"

BMW Alpina B7 Biturbo im Video:

Alpina B7 Biturbo in "Java Green"

Motorenseitig bleibt indessen alles beim Alten. Was nicht wirklich schlecht ist, gehört der Alpina B7 Biturbo doch derzeit zu den besten BMW 7ern, die man für Geld (Grundpreis: 148.800 Euro) kaufen kann. Insgesamt ein Drittel mehr Leistung konnten die Buchloer BMW-Veredler aus dem 4,4-Liter-V8 holen, was in einer Spitzenleistung von 608 PS und 800 Newtonmeter seinen Höhepunkt fand. Damit katapultiert sich das Alpina-Flaggschiff – auch in Abu Dhabi Motors "Java Green" – in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mehr zum Thema: Die besten Alpinas der Welt

Mehr zum Thema: So viel kostet der Alpina B7

Julian Islinger