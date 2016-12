Alfa Romeo Giulia: Polizeiauto für Italien (Update!)

Mamma mia! Die italienische Polizei erhält die Alfa Romeo Giulia als neuen Dienstwagen. Die Carabinieri verfügt sogar über die Quadrifoglio-Variante mit satten 510 PS!



Die italienische Polizisten geht standesgemäß auf Ganovenjagd! Der bestehende Fuhrpark mit der 510 PS starken Alfa Romeo Giulia QV wurde um die etwas zivilere Alfa Romeo Giulia mit dem neuen Zweiliter-Turbo und 280 PS sowie dem Q4-Allradantrieb ergänzt. Fährt die Arma dei Carabinieri die Quadrifoglio-Variante der Alfa Romeo Giulia allerdings nur für den ultraschnellen wie -eiligen Organtransport, wird die Alfa Romeo Giulia der polizia in der eigentlichen Polizeiarbeit eingesetzt: der Jagd auf Ganoven. Neben dem italienisch-typischen blau-weißen Polizei-Dekor erhielt die Polizei-Giulia einen Signalbalken, Strobos im Kühlergrill, ein Funkgerät und einen Polizeicomputer. Mehr zum Thema: Polizeiautos aus aller Welt

Neue Alfa Romeo Giulia im Polizeieinsatz

Eventuelle Verfolgungsjagden dürfte die 280 PS starke Alfa Romeo Giulia locker für sich entscheiden. Schließlich beschleunigt der Italiener mit der Achtstufen-Automatik in nur 5,2 Sekunden auf Tempo 100 und auf eine Spitze von 240 Sachen, was den fahrenden Polizisten ein Lächeln, und den Verfolgten den Angstschweiß aufs Gesicht treiben dürfte. Der 510 PS starke 2,9-Liter-V6 der Alfa Romeo Giulia QV geht zwar noch schneller, nämlich in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bleibt aber dennoch dem medizinischen Transport vorbehalten. Fiat Chrysler (FCA) überreichte neben neuen Alfa Romeo Giulia auch weitere neue Streifenwagen des Typs Alfa Romeo Giuliatte und Jeep Renegade.

Julian Islinger