Mercedes A-Klasse AMG-Line (2016): Preis

Wie passend! Dem Facelift der Mercedes A-Klasse (2016) hat AMG-Line ein sportliches Bodykit auf den Leib geschneidert. Und das ist sein Preis.



In stiller Heimarbeit haben die Affalterbacher Designer von AMG für das Facelift der Mercedes A-Klasse ein neues Bodykit entworfen: die AMG-Line. Das mehrteilige Set der AMG-Line besteht aus einem Frontsplitter (470 Euro), Seitenschweller (790 Euro) und Heckdiffusor (470 Euro), sowie zusätzliche AMG-Sportstreifen als Deko-Finish für 200 Euro. Die Anbauteile wurden mittels Thermoforming-Technologie so exakt geformt, dass die Montage des AMG-Line-Bodykits an die Mercedes A-Klasse (2016) in Minuten vonstattengehen soll.

Preis für Mercedes A-Klasse AMG-Line (2016)

Zur Vefügung steht das neue AMG-Line-Bodykit für alle Varianten der Mercedes A-Klasse, beginnend beim Einstiegsmotor A 160 mit 102 PS starkem Vierzylinder. Der Preis für die AMG-Line als Paket ist ausstattungsabhängig, beträgt im Falle des genannten Mercedes A 160 rund 3385 Euro.

Julian Islinger