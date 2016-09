VW T-Cross Breeze: Erste Fotos vom Polo-SUV

Mit dem SUV-Cabrio VW T-Cross Breeze überraschten die Wolfsburger. Nun zeigen erste Fotos aus dem Netz, dass VW das Polo-SUV offenbar in Serie bringen möchte. Marktstart ist aber nicht vor 2017!



Im Internet sind eine Reihe von Patent-Bildern aufgetaucht, die das Polo-SUV (2017), den Serienableger des VW T-Cross Breeze, zeigen. Die gleichnamige Studie zum kompakten SUV-Cabrio rollte erst Anfang des Jahres auf den Genfer Autosalon und überraschte. Schließlich erhielt die SUV-Offensive von Volkswagen mit der Premiere des VW T-Cross Breeze (2017) ein ganz neues Gesicht! Und die Patent-Bilder zeigen, VW scheint an jenem Gesicht festhalten zu wollen: Nahezu alle Details der Studie des T-Cross Breeze lassen sich auch in den Patent-Fotos wiederfinden. Dazu zählen die viereckigen LED-Tagfahrlichter, der grimmige Blick durch einen grobmaschigen Kühlergrill und zu Schlitzen verengte LED-Scheinwerfer, die stark konturierte Flanke und nicht zuletzt das kompakte Heck, das ein wenig an Golf 1 und 3 Cabrio erinnert. Ob der VW T-Cross Breeze 2017 tatsächlich als Polo-SUV in Serie geht, ist angesichts der ungewissen Herkunft dieser Bilder nach wie vor unklar. Doch erinnern wir uns an die Worte von VW-Markenvorstand Herbert Diess: Er versprach bei der Präsentation des VW T-Cross Breeze, dass dieses SUV-Cabrio auch für junge Menschen bezahlbar sein solle. Mehr zum Thema: Der neue Polo erscheint 2017

Bildergalerie starten: VW Polo-SUV T-Cross Breeze

VW T-Cross Breeze im Video:

Marktstart: Polo-SUV schon ab 2017 denkbar

Wie seriennah der 4,13 Meter kurze und knapp 1,80 Meter breite VW T-Cross Breeze (2017) bereits als Studie war, bewies ein Blick unter die Motorhaube. Im T-Cross Breeze arbeitete nämlich ein kleiner Benziner mit Turboaufladung und Direkteinspritzung, der mit einer Spitzenleistung von 110 PS sowohl Unterhaltung als auch Vernunft verspricht. Der 1.0 TSI ist mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe verbunden und schickt bereits ab 1.500 U/min ein Drehmoment von 175 Newtonmeter an die Vorderräder. Das genügt, um mit dem T-Cross Breeze in 10,3 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen und mit bis zu 188 km/h über die Autobahn zu düsen. Wer es ruhiger angehen lässt, kann bei einem Normverbrauch von fünf Litern und einem 40-Liter-Tank bis zu 800 Kilometer zwischen zwei Tankstopps absolvieren. Und egal ob mit oder ohne Dach, ob echte oder unechte Patent-Bilder: Der VW T-Cross Breeze könnte in der Polo-Klasse für Furore sorgen. Marktstart erscheint aber nicht vor 2017 denkbar!

Mehr zum Thema: VW arbeitet an einem Polo SUV

Alexander Koch/Benny Hiltscher