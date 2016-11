VW e-Golf Facelift: LA Auto Show 2016

Das Facelift des VW e-Golf zeigt sich auf der LA Auto Show 2016 (18. bis 27. November) erstmals der Öffentlichkeit. Mit im Gepäck: Ein größerer Akku mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern.



VW hält für die LA Auto Show 2016 (18. Bis 27. November) eine Premiere bereit: Das e-Golf Facelift. Seit 2014 ist der Golf mit Elektroantrieb erhältlich. Mit dem Update bekommt der Stromer einen neuen Akku, der anstelle der bisherigen 24,2 Kilowattstunden Ladekapazität 35,8 Kilowattstunden zur Verfügung stellen kann. VW verspricht damit eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und reagiert damit nicht zuletzt auf seine Wettbewerber, die mit immer größeren Reichweiten wetteifern. Zum Vergleich: Bisher schaffte der e-Golf zwischen 130 und 190 Kilometer. Dieser Zugewinn an Reichweite resultiert aber wohl nicht nur aus dem Akku, auch sein Stromverbrauch von bisher 12,7 kWh aus 100 Kilometern wird sinken – und das trotz der Leistungssteigerung von 115 aus 136 PS. Von der Vorstellung des aufgefrischten Basis-Golf weiß man bereits: Optisch gibt es nur wenige Neuerungen. So wird sich der VW e-Golf – wie auch der GTE – wohl wieder durch eine blaue Zierleiste im Kühlergrill und weitere blaue Akzente wie zum Beispiel auf dem VW-Logo vom Standard-Golf abheben. Er bekommt ebenfalls neue Kotflügel an der Front, neue Stoßfänger und LED-Rückleuchten. Außerdem gibt es wie beim Vorgänger serienmäßig LED-Scheinwerfer. Mehr zum Thema: Alle Auto-Premieren auf der LA Auto Show 2016

Bildergalerie starten: VW e-Golf Facelift

VW Golf 7 Facelift im Video:

Premiere VW e-Golf Facelift auf der LA Auto Show 2016

Der VW e-Golf bekommt mit dem Facelift das neue Infotainment-System „Discover Pro“ und lässt sich damit via Gestensteuerung bedienen. Das 12,3 Zoll große "Active Info Display" ersetzt das analoge Tacho und wird im Stromer vermutlich serienmäßig angeboten. Der Fahrer des emissionsfreien Golf wird unterwegs von einem ganzen Heer an neuen und überarbeiteten Assistenzsystemen unterstützt. Besonderes Highlight ist das System „Guide & Inform“, das neben einem erweiterten App-Spektrum für das Infotainment in e-Golf und GTE die nächsten Ladestationen und das Wetter anzeigt.

Mehr zum Thema: Alle Infos zum VW Golf 7 Facelift

Fakten zum VW Golf im Video:

Lena Reuß