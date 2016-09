VW Amarok Canyon (Preis): IAA Nutzfahrzeuge 2016

Der VW Amarok Canyon ist Volkswagens neuester Amarok-Ableger und feiert seine Weltpremiere auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016 (22. bis 29. September) in Hannover. Der Preis startet bei rund 43.000 Euro.



Der VW Amarok feiert als Sondermodell "Canyon" seine Weltpremiere auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016 (22. bis 29. September). Auch die Auststattungslinie "Comfortline" wird erstmals vorgestellt. Messepremiere feiern darüber hinaus die Ausstattungslinien Aventura und Highline. Deren V6 leistet bis zu 224 PS und bis zu 500 Newtonmeter Drehmoment, verfügt wahlweise über eine Achtgang-Automatik mit permanentem 4Motion-Allradantrieb oder ein später einsetzendes Sechsgang-Schaltgetriebe und zuschaltbares Allrad. Damit stellt er die mittlere der drei verfügbaren Leistungsstufen des V6-Aggregats dar, beschleunigt in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h. Neben dem 4Motion-Allradantrieb ist der VW Amarok Canyon mit 17-Zoll-Leichtmetall-Rädern und Canyon-spezifischen Ausstattungsmerkmalen ausgestattet. Dazu zählen die mattschwarzen Schweller-Rohre, eine mattschwarze Sportsbar, Türgriffe, B-Säulen, die optional verfügbaren schwarzen Radlaufverbreiterungen, die Laderaumbeschichtung für die Cargobox sowie die abgedunkelten Rückleuchten. Der VW Amarok Aventura bietet 14-Wege-ergoComfort-Sitze für Fahrer und Beifahrer, die mit dem AGR-Siegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. ausgezeichnet wurden. Optional sind diese auch in der Ausstattungsvariante Highline verfügbar. Weiterhin sind im VW Amarok das Einparkassistenz-System "Park Pilot", ein Premium-Display mit 3D-Darstellung, mobile Online-Dienste und App Connect an Bord.

Bildergalerie: Der neue VW Amarok Canyon

IAA Nutzfahrzeuge 2016: Preis Amarok Canyon bekannt

Die Preise des 204 PS starken VW Amarok Canyon starten in der Ausstattungsvariante Comfortline bei 38.829,70 Euro inkl. MwSt (32.630,00 Euro netto). Mit 4Motion und Sechsgang-Schaltgetriebe kostet der Amarok Canyon 43.208,90 Euro inkl. MwSt (36.310,00 Euro netto). Der Aufpreis für die Achtgang-Automatik liegt für beide Modellvarianten bei 2.165,80 Euro inkl. MwSt (1.820,00 Euro netto). Der Amarok Canyon V6 in der Highline-Variante mit 204 PS und 4Motion-Allradantrieb fängt an bei 46.838,40 Euro inkl. MwSt (39.360,00 Euro netto). Die Highline-Variante mit 224 PS, Allradantrieb und Automatik wird es in Deutschland ab 49.807,45 Euro inkl. MwSt (41.855,00 Euro netto) geben. Die Top-Ausstattung Aventura mit dem 224 PS leistenden V6 TDI, Allradantrieb und Automatik kommt auf 55.370,70 Euro inkl. MwSt (46.530,00 Euro netto). Die Ausstattungsvarianten Comfortline mit dem 204 PS-V6, Amarok Highline als 204 PS- und 224 PS-V6 und Amarok Aventura mit dem 224 PS-Sechszylinder sind ab Ende September 2016 erhältlich und bereits bestellbar. Die Markteinführung des neuen Sondermodells Amarok Canyon wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 erfolgen.



Michael Strathmann