Volvo V90/S90 R-Design (2016): Preis (Update!)

Das R-Design schärft das sportliche Profil der neuen Hoffnungsträger Volvo S90/V90. Das selbstbewusste Sportpaket steht der schwedischen Premium-Oberklasse, mehr Leistung gibt es aber vorerst nicht. Und das sind die Preise!



Nordisches Understatement prägt die Oberklasse-Limousine Volvo S90 genau wie den Kombi Volvo V90, aber mit dem neuen R-Design-Paket entdecken die beiden edlen Schweden ihre sportliche Seite. Das Sportpaket beschert den beiden jüngsten Volvo-Neuheiten neu gestaltete Schürzen an Front und Heck und lässt sie deutlich dynamischer auftreten. An der Front verzichten die Schweden auf einige der eleganten Chrom-Elemente, auch die horizontalen Streben im zentralen Lufteinlass glänzen bei den R-Modellen in Schwarz. Im unteren Drittel der Schürze werden die Lufteinlässe stärker als bei der Serie betont, die LED-Nebelscheinwerfer sind direkt in die äußeren Öffnungen integriert. In der Seitenansicht stechen vor allem die 20 Zoll großen Leichtmetallräder ins Auge, diese bleiben exklusiv dem R-Design-Paket vorbehalten und sind Volvo-Kennern vom Sportpaket für den XC90 bekannt. Deutlich dezenter fallen die Änderungen am Heck aus, aber auch hier sorgt die neu gestaltete Schürze mit einem Diffusor-Element in Wagenfarbe für einen dynamischeren Abschluss.

Volvo V90 und S90 R-Design im Video:

Preise für Volvo S90/V90 R-Design (2016)

Zusätzlich betont wird die neue Dynamik von Volvo S90 und V90 R-Design von der Außenfarbe Bursting Blue metallic, die ausschließlich für das Sportpaket angeboten wird. Neben dem kräftigen Blau stehen natürlich auch dezentere Farben zur Wahl und auch unter der Haube sorgt das R-Paket für keinerlei Einschnitte: Das R-Design steht für sämtliche Motorisierungen zur Wahl, angefangen vom 190 PS starken Einstiegs-Diesel D4 bis hin zum aktuellen Topmodell T6 mit 320 PS. Der Plug-in-Hybrid T8 Twin Engine mit 400 PS kommt später und wird dank über 30 Kilometern Elektro-Reichweite nicht nur der stärkste und schnellste Antrieb für Volvo S90 und V90 sein, sondern gleichzeitig auch der sparsamste. Unabhängig von der Kraftquelle erhalten alle V90 und S90 mit R-Design ein Sportfahrwerk und einen mit Sportsitzen, Sportlenkrad und diversen Details aufgewerteten Innenraum. Die Preise beginnen bei 51.150 Euro, dafür bekommt man den Volvo S90 D4 R-Design mit Frontantrieb. Alle weiteren Preise finden Sie in der Tabelle unterhalb des Videos.

Volvo S90/V90 R-Design (2016)

Leistung Preis Volvo S90 T5 R-Design 254 PS 52.350 Euro Volvo S90 T6 AWD R-Design 320 PS 59.950 Euro Volvo S90 D3 R-Design 150 PS 46.800 Euro Volvo S90 D4 R-Design 190 PS 48.900 Euro Volvo S90 D4 AWD R-Design 190 PS 53.650 Euro Volvo S90 D5 AWD R-Design 235 PS 56.850 Euro Volvo V90 T5 R-Design 254 PS 55.400 Euro Volvo V90 T6 AWD R-Design 320 PS 63.000 Euro Volvo V90 D3 R-Design 190 PS 50.150 Euro Volvo V90 D3 AWD R-Design 190 PS 54.900 Euro Volvo V90 D4 R-Design 190 PS 54.500 Euro Volvo V90 D4 AWD R-Design 190 PS 57.000 Euro Volvo V90 D5 AWD R-Design 235 PS 59.900 Euro

Benny Hiltscher/Alexander Koch