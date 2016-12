Toyota Yaris Sportversion geplant (200 PS): Erste Fotos

Eine Sportversion des Toyota Yaris fehlte bislang im Portfolio des japanischen Autokonzerns. Und das obwohl PS-starke Kleinwagen viele Fans haben. Damit der Sport-Yaris ein Erfolg wird, baut Toyota auf seine Rennsporterfahrung aus der WRC.



Den Toyota Yaris verbindet man bislang vor allem mit Zuverlässigkeit und Alltagsnutzen. Eine Sportversion des Yaris soll den erfolgreichen Kleinwagen aber schon bald auch emotional aufladen. Viel bekannt ist zum sportlichen Yaris bislang noch nicht, allerdings stehen die Zeichen gut, dass das Sportmodell ein echter Renner wird: Toyota baut bei der Entwicklung auf die Erfahrungen aus der WRC-Rennserie. Der WRC-Yaris wird von einem Vierzylinder-Benziner mit 1,6 Liter Hubraum befeuert. Das Triebwerk leistet über 380 PS und beschert dem Rennzwerg ein maximales Drehmoment von 425 Newtonmetern. Solche Leistungsdaten erscheinen für die straßen- und alltagstaugliche Sportversion des Yaris jedoch unrealistisch.

Sport-Yaris mit ordentlich Leistung

Es ist allerdings davon auszugehen, dass Toyota dem kleinen Kraftmeier rund 200 PS spendiert. Denn schließlich ist die Sport-Konkurrenz aus Deutschland und Frankreich ähnlich potent motorisiert. Die gezeigte Skizze zum Sport-Yaris macht jedenfalls richtig Appetit: Große Front- und Heckschürzen sorgen in Verbindung mit üppig dimensionierten Seitenschwellern und einem mutigen Heckspoiler für ein sehr dynamisches Auftreten. Auch der bei herkömmlichen Yaris-Modellen eher schlichte Innenraum dürfte in der Sportversion eine deutliche Aufwertung in Form von Sportsitzen- und lenkrad erfahren. Wann der sportliche Yaris zu den Händlern rollt, wissen wir derzeit noch nicht.

