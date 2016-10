Suzuki Ignis (Preis): Autosalon Paris 2016 (Update!)

Der Suzuki Ignis präsentiert sich auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) zu seiner Europa-Premiere. Der kompakte Mini-Crossover geht damit nach knapp zehn Jahren Pause in ...

Der neue Ignis ist auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) vorgestellt worden. Basierend auf Suzukis neuer Smart Hybrid-Plattform bietet er eine Motorisierung mit 90 PS und 120 Newtonmeter. Sein Preis wird um 12.000 Euro liegen.



Der Suzuki Ignis präsentiert sich auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) zu seiner Europa-Premiere. Der kompakte Mini-Crossover geht damit nach knapp zehn Jahren Pause in seine dritte Generation und wird nur wenige Monate nach seiner Präsentation bei den Händlern stehen. Der Suzuki Ignis basiert auf einer neuen Plattform, von Suzuki SHVS (Smart Hybrid Vehicle System) genannt, die das Gesamtgewicht des Autos spürbar reduzieren soll. Angetrieben wird der Mini-SUV von einem sogenannten Mildhybrid-System, bestehend aus einem 1,2-Liter-Dualjet-Vierzylinder, der auf 90 PS und 120 Newtonmeter maximales Drehmoment kommt, kombiniert mit einem kleinen Elektromotor und gekoppelt an ein stufenloses CVT-Getriebe. Ebenfalls optional verfügbar ist ein automatisiertes Schaltgetriebe. Das Spitzentempo des Klein-SUVs gibt der Suzuki mit bis zu 170 km/h an, für den Sprint von 0 auf 100 km/h braucht er je nach Antriebskonfiguration zwischen 11,5 und 12,2 Sekunden.

Bildergalerie: Neuer Suzuki Ignis in Paris



Suzuki SX4 S-Cross im Video:

Autosalon Paris 2016: Suzuki Ignis Preis im Umlauf

Das Design des Suzuki Ignis setzt auf Verknappung und Reduzierung auf das Wesentliche. Passend zum derzeitigen SUV-Boom wird auch der 3,70 Meter lange Viertürer mit bis zu 270 Litern Kofferraum zu einem Crossover mit rustikalem Design und leicht erhöhter Bodenfreiheit, der im Gegensatz zu vielen anderen Kleinwagen allerdings auf Wunsch tatsächlich mit einem Allradantrieb ausgestattet werden kann. Auffällig sind außerdem die großen Scheinwerfer, die kantigen Fenster mit klaren Linien und vor allem drei kleine Sicken auf Höhe der C-Säule. Im Innenraum verfügt der Suzuki Ignis über ein Touchscreen-Infotainment-System mit Smartphone-Integration sowie über eine Stereo-Kamera am Innenspiegel. Sie soll den Fahrer bei Notbremsungen unterstützen und bei der Spurführung helfen. Ab Anfang des kommenden Jahres wird der Ignis für vermutlich etwa 12.000 Euro bei den Händlern stehen, auch wenn Suzuki bisher noch keinen offiziellen Preis angegeben hat.

Mehr zum Thema: Alle Highlights des Autosalon Paris 2016

Michael Strathmann