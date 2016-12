Skoda Octavia Scout Facelift (2017): Die Motoren

Mit Vier-Augen-Gesicht und noch mehr Offroad-Potenzial kommt das Skoda Octavia Scout Facelift (2017). Starke Motoren und ein cleverer Allradantrieb sind serienmäßig an Bord.



Bisher mussten sich Crossover-Freunde noch gedulden, nun gibt es auch die ersten Fotos vom Skoda Octavia Scout Facelift (2017). Der praktische Kombi mit dem rustikalen Touch komplettiert die vielseitige Kompaktklasse aus Mlada Boleslav, die mit völlig neuem Vier-Augen-Gesicht in die zweite Hälfte ihres Lebenszyklus starten wird. Zwar behält der Skoda Octavia Scout seinen Offroad-Look grundsätzlich bei, die zweigeteilten Scheinwerfer machen die Modellpflege aber auch in seinem Fall unübersehbar. Wie bisher verfügt die vielleicht vielseitigste aller Octavia-Varianten über 30 Millimeter zusätzliche Bodenfreiheit, auch der zum Abenteuer-affinen Auftritt passende Allradantrieb ist serienmäßig an Bord. Die elektronische Differenzialsperre EDS kommt an beiden Achsen des Scoda Octavia Scout Facelift (2017) zum Einsatz und hilft dem Tschechen auch auf schwierigem Untergrund dabei, so gut wie jedes Hindernis zu überwinden. Zwar bleibt der Kombi in erster Linie ein Auto für den Asphalt-Einsatz, er nimmt seinem Fahrer aber auch den einen oder anderen Ausflug ins Gelände nicht übel: Der Böschungswinkel konnte mit der Modellpflege auf 16,6 Grad vorne und 14,5 Grad hinten vergrößert werden und bietet nun noch etwas mehr Freiheit als zuvor.

Skoda Octavia Scout Facelift (2017) mit bis zu 184 PS

Auch für die nötige Kraft ist gesorgt, denn das Skoda Octavia Scout Facelift (2017) hat stets mindestens 150 PS an Bord. Die weiterhin drei Triebwerke umfassende Motorenpalette bietet zwei Varianten des millionenfach bewährten 2.0 TDI, hier können die Kunden zwischen Ausbaustufen mit 150 und 184 PS wählen. Wer lieber keinen Diesel fahren möchte, kann den Crossover-Kombi auch als 2.0 TSI mit 180 PS starkem Turbo-Benziner bestellen. Je nach gewählter Motorisierung gelingt der Standardsprint auf Landstraßentempo in 7,8 bis 9,1 Sekunden, wobei auch das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe DSG hilft. Die Höchstgeschwindigkeit liegt zwischen 207 und 219 km/h, noch wichtiger dürfte den meisten Kunden aber der üppige Stauraum des Skoda Octavia Scout Facelift (2017) sein: Im Kofferraum des Offroad-Kombis lassen sich 610 bis 1.740 Liter Gepäck unterbringen, mit einer Breite von 1.010 Millimetern können dabei auch problemlos sperrige Güter transportiert werden. Und wenn selbst dieser Platz nicht genügt, können je nach Motorisierung auch noch bis zu zwei Tonnen Anhängelast gezogen werden.

Benny Hiltscher