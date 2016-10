Skoda Octavia Facelift (2017): Erste Fotos

In Tschechien wurde erstmalig das Skoda Octavia Facelift (2017) ohne Tarnfolie erwischt. Und wie die Bilder zeigen, erhält der Skoda-Bestseller ein Vier-Augen-Gesicht – aber auch neue Motoren und zeitgemäßes Infotainment.



Vielfach spekuliert, scheint das Skoda Octavia Facelift (2017) tatsächlich das Vier-Augen-Gesicht zu erhalten! Und mit ihm eine komplett neu gestaltete Front, wie Fotos von einem Octavia-Prototypen zeigen. Jenes Octavia Facelift (2017) wurde ohne Tarnfolie bei nächtlicher Fahrt erwischt. Trotz der Dunkelheit lassen sich sowohl die offenbar in LED-Technik erstrahlenden Scheinwerfer ausmachen als auch die deutlich feinere LED-Leuchtengrafik am Heck. Auch der Kühlergrill erhält eine Überarbeitung und nähert sich optisch dem großen Bruder an. Insgesamt soll das Skoda Octavia Facelift (2017) eine breitere Spur erhalten, um etwas dynamischer aufzutreten. Mit der Modellpflege erhält der Octavia neue Dreizylinder-Motoren mit einer Leistungsspanne von 90 bis 120 PS. Speerspitze bleibt auch weiterhin der RS mit dem 230 PS starken Zweiliter-Vierzylinder. Wohl erst mit der nächsten Generation kommen Zukunftstechnologien wie Hybrid- oder Elektroantrieb. Mehr zum Thema: Kommt das Kodiaq Coupé?

Skoda Octavia Facelift kommt Anfang 2017

Das Infotainment des Skoda Octavia Facelift (2017) ist hingegen auf dem Stand der Zeit: Das bis zu 9,5 Zoll große Touchscreen-Display lässt sich auch per Gestensteuerung bedienen, füttert das Navi mit Verkehrsdaten in Echtzeit und lässt sich natürlich auch mit Smart- und Iphones koppeln. Vielleicht erlaubt Konzernmutter VW sogar, im Octavia Facelift (2017) das Virtual Cockpit im aufgefrischten und mit hochwertigeren Materialien versehenen Armaturenbrett zu verbauen – möglicherweise aber nicht von Beginn an. Start für das Octavia Facelift (2017) ist bereits Anfang 2017, Gerüchten vermuten seine Präsentation auf dem Genfer Autosalon. Der Preis dürfte für den überarbeiteten Skoda-Beststeller bei rund 17.000 Euro beginnen. Mehr zum Thema: Erste Fotos vom neuen Skoda Yeti



Alexander Koch