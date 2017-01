Skoda City-SUV (2018): Erste Informationen

Neuesten Medienberichten zufolge ist ein Skoda City-SUV (2018) immer wahrscheinlicher. Die Eckdaten: so groß wie ein Fabia, optional mit Allradantrieb und ab 20.000 Euro. Die Info-Lage!



Wächst die Modellpalette 2018 um ein Skoda City-SUV? Neuesten Informationen zufolge steigt die Wahrscheinlichkeit. Entsprechende Pläne habe Christian Strube, Leiter der Technischen Entwicklung bei Skoda, gegenüber dem englischen Automagazin autoexpress bestätigt. Das Skoda City-SUV (2018) könnte die Lücke unterhalb des Yeti füllen, der mit der neuen Generation deutlich wachsen und somit Raum für ein neues Modell geben wird. Obwohl die Konzernmutter VW und Schwestermarke Seat bereits Pläne für Mini- beziehungsweise City-SUV bestätigt haben, soll das Skoda City-SUV (2018) noch einmal größer werden. Was einer eigens geschaffenen Plattform geschuldet sei, die einen Mix aus dem Modularen Querbaukasten (MQB) und bereits bestehenden Plattformen (Skoda Fabia II) darstellte. Hier zitiert autoexpress abermals Strube: "Wir müssen ein Kompromiss aus Kosten und dem richtigen Auto finden." Mehr zum Thema: Skoda liftet den Octavia

Bildergalerie starten: Skoda City-SUV (2018)

Skoda-Modellpalette im Video:

Skoda City-SUV (2018) mit Allradantrieb

Trotz zahlreicher Gleichteile hebe sich das Skoda City-SUV (2018) nicht nur bei der Größe, sondern auch optisch vom Technikspender Fabia ab. Wir dürfen also ein eigenständiges Design erwarten. Eine erste Idee bietet hierbei die Illustration von Photoshop-Künstler rmcardesign. Das City-SUV soll nicht nur dem Namen und dem Design nach geländefähig sein: Optional könnte es DSG und tatsächlich auch Allradantrieb geben, was einen kolportierten Einstiegspreis von rund 20.000 Euro natürlich in die Höhe triebe. Bislang gingen Spekulationen rund um das City-SUV vom Namen Polar aus, doch soll Skoda neuesten Berichten zufolge Aratan oder Airon in der engeren Auswahl genommen haben. Mehr zum Thema: Das ist der nächste Skoda Yeti

Mehr zum Thema: Gerüchte um ein Kodiaq Coupé

Alexander Koch