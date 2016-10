SEMA 2016: Neue Autos im Tuning-Mekka

Die SEMA 2016 (1. bis 4. November) in Las Vegas rückt näher. Wir zeigen in unserer Vorschau die ersten Highlights der Tuning-Messe. Mit dabei: Die sechste Generation des Chevrolet Camaro und ein Hyundai Santa Fe von Bisimoto mit 1040 PS.



Die SEMA 2016 (1. bis 4. November) geht wie immer nur drei Tage, trotzdem werden in der kurzen Zeit dutzende Tuning-Autos von namhaften Herstellern und Tunern präsentiert. Eines der zahlreichen Highlights dürfte ohne Frage der Hyundai Santa Fe sein, der in Zusammenarbeit mit Tuner Bisimoto auf mehr Pferde kommt als etwa ein Ferrari LaFerrari. Der zum Biturbo hochgerüstete 3,9-Liter-V6-Benziner soll nach einigen Modifikationen nun mächtige 1040 PS leisten, die mittels Sechsganggetriebe auf die Hinterachse drücken. Optisch hat man das SUV für die SEMA 2016 natürlich entsprechend hergerichtet, inklusive Spoiler und mattgrauen 19-Zoll-Felgen. Ford wird natürlich ebenfalls auf der SEMA 2016 vertreten sein und vier stark modifizierte F-150 Pick-ups zeigen, darunter ein Modell von Bojix Design, dass den F-150 zu einem hochgebockten Offroader macht. Apropos Offroad: Bentley wagte mit dem Bentayga erste Schritte ins SUV-Terrarin. Und der bayerische Tuner Mansory zeigt auf der SEMA 2016 seine Interpretation des Luxus-SUV!

Vorschau zur SEMA 2016 in Las Vegas

Chevrolet nutzt die SEMA 2016 um neben diversen Pick-ups vier neue Camaro-Konzepte ins Rampenlicht der Center Stage zu bringen. Die Modelle sind mit Teilen aus dem Chevrolet-Accesoire-Katalog ausgestattet und könnten in etwa einen Jahr als Special Editions auf den Markt kommen. Der große Hingucker der Präsentation wird vermutlich das Camaro Performance Concept darstellen, ein SS-Modell, lackiert in "Summit Whine" samt roter Akzente, 20-Zoll-Felgen und Leistungs-Upgrade für den V8. Daneben strahlen mit Spezial-Lackierungen in blau-weiß und grün-schwarz Camaro Hyper und Camaro Krypton um die Wette. Auch von US-Tuner Ringbrothers wurden gleich vier ambitionierte Projekte für Las Vegas angekündigt. Chevrolet, Cadillac, Ford und ein Winnebago-Camper aus dem Jahr 1972 mit 900 PS verbinden moderne Technik mit ikonisch-zeitlosem Ami-Design. Der Cadillac Flowmaster von 1948 beherbergt nun den aktuellen Antriebsstrang eines Cadillac ATS-V, wohingegen der von den Ringbrothers in Las Vegas ausgestellte 1969er Camaro mittels V8-Transplantation zum schnellsten Chevrolet des Tuners werden soll. Im gleichem Atemzug hat man in Wisconsin auch dem 1965er Ford Mustang Cabrio einen 5,8-Liter-V8 mit Kompressoraufladung als Spenderherz verpasst – entliehen aus dem Mustang GT500.

Julian Islinger