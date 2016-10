Ford auf der SEMA 2016: Neue Tuning-Autos

Für die SEMA 2016 lässt Ford seine Autos von zahlreichen prominenten Tunern umbauen. Die Tuner greifen auch gerne von sich aus auf die Ford-Modelle zurück. Wir zeigen die krassesten SEMA-Boliden auf Ford-Basis!

Ob Limo, Muscle Car oder Pick-up, wie die SEMA 2016 (1. bis 4. November) zeigt, ist Ford bei den Tunern extrem beliebt. Zwar gibt Ford auch selbst zahlreiche Boliden in Tunerhände, um deren teils PS-gewaltigen Kreationen auf dem eigenen Stand der SEMA 2016 zu präsentieren. Aber auch ohne Auftrag bauen viele Tuner diverse Ford-Modelle für die Tuning-Messe in Las Vegas um. Als eines der extremsten Beispiele ist wohl Tuningschmiede Steeda zu nennen, die auf der SEMA 2016 gleich drei PS-Umbauten auf Basis des Ford Mustang zeigen. Der heftigste: Q750 StreetFighter. Dank Kompressor-Umbau holt Steeda aus dem Fünfliter-V8 deftige 836 PS! Die weiteren Power-Pakete für den Ford Mustang – Steeda Q500 Enforcer und Steeda Q350 Sport – haben 497 oder 347 PS.

Auch auf Basis des beliebten Pick-ups Ford F-150 zeigen Tuner auf der SEMA 2016, was die Branche so bewegt: von aufwändigen Lackierungen über XXL-Felgen bis hin zu PS-starken Motorumbauten. Unter anderem macht Bojix Design den Ford F-150 zum hochgebockten Offroader. Wer sich hierzulande seinen Ford Mondeo verschönern möchte, erhält durch die Umbauten des US-Derivats Ford Fusion durch Legacy Innovations oder Webasto Thermo and Comfort North America Anregungen. In der Bildergalerie zeigen wir die krassesten SEMA-Boliden auf Ford-Basis!

Alexander Koch