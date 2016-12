Seat Leon Cupra Facelift (2017): Erste Informationen

So stark wie das Seat Leon Cupra Facelift (2017) war ein Seat noch nie! Mit der Modellpflege darf die Leistung des Spaniers um 10 auf insgesamt 300 PS steigen. Worauf wir uns beim Facelift noch freuen dürfen!



Mit der Modellpflege mutiert das Seat Leon Cupra Facelift (2017) zum stärksten Serien-Seat aller Zeiten. Übereinstimmenden Berichten zufolge darf der Zweiliter-Vierzylinder nämlich mit dem Technikspender Golf R gleichziehen und nach dem Facelift satte 300 PS entwickeln. Doch soll das nicht das einzige Highlight am Seat Leon Cupra Facelift (2017) sein: Die Kombiversion ST darf in Zukunft wohl sogar mit Allradantrieb vorfahren, was seinen drei- und fünftürigen Brüdern vorenthalten bleibt. Damit dürfte sich das Leon Cupra Facelift (2017) in nur knapp über fünf Sekunden auf Tempo 100 katapultieren. Wie der zivile Bruder erhält auch der modellgepflegte Cupra eine elektronische Handbremse und leichte Retuschen an der Front- und Heckschürze. Auch die LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten werden beim Facelift überarbeitet, der PS-schwächere Leon hat es bereits vorgemacht. Mehr zum Thema: Das ist die nächste Seat-Leon-Generation

Seat Leon Cupra Facelift (2017) mit 300 PS

Auch im Innenraum kommt das Seat Leon Cupra Facelift (2017) auf den aktuellen Stand und kriegt das moderne Infotainmentsystem aus dem Seat-SUV Ateca. So lassen sich nach der Modellpflege Smartphone-Inhalte via MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto auf das Achtzoll-Display mit Touchscreen werfen. Eine kabellose Ladestation für das Handy rundet das Technikpaket im das Seat Leon Cupra Facelift (2017) ab. Zu den weiteren Details und zum Preis des Leon Cupra Facelift (2017) hat sich Seat bislang noch nicht geäußert. Das wird sich voraussichtlich Anfang 2017 ändern, wenn der überarbeitete und stärkste Leon Cupra aller Zeiten an die Startlinie rollt. Mehr zum Thema: Kommt der Seat Ateca Cupra?

Alexander Koch