Renault Koleos (2017): Erste Fotos

Neue Fotos zeigen das Mittelklasse-SUV Renault Koleos (2017). Der geländegängige Franzose hat wie seine kleineren Brüder japanische Wurzeln.



Der Nachfolger des früheren Top-SUV heißt auch weiterhin Renault Koleos und wird Anfang 2017 in den Handel kommen. Trotz gleichen Namens gibt es bei der Technik keine Ähnlichkeit zum wenig erfolgreichen Vorgänger, der seine ambitionierten Ziele nie ganz erfüllen konnte. Mit dem neuen Renault Koleos (2017) bringen die Franzosen ihre dritte SUV-Neuheit in wenigen Jahren und haben sich in dem weltweit wachsenden Segment innerhalb relativ kurzer Zeit breit und erfolgversprechend aufgestellt. Als technische Basis für den Renault Koleos (2017) dient der Nissan X-Trail, was auch für größere Abmessungen sorgen wird. Die zusätzlichen Zentimeter werden dem Koleos (2017) nicht nur einen geräumigeren Innenraum mit mehr Platz in Fond und Gepäckraum bescheren, sie tragen auch zum gehobenen Image und einer deutlichen Abgrenzung zum Qashqai-Zwilling Kadjar bei. Und weil die in Japan entwickelte Plattform vergleichsweise wenig Gewicht auf die Waage bringt, wird der neue Renault Koleos (2017) trotz seines Wachstums deutlich leichter als der alte Koleos.

SUV Renault Koleos startet Anfang 2017

Wie Fotos bereits erkennen lassen, wird sich der Renault Koleos (2017) aller technischen Nähe zum Trotz optisch eigenständig präsentieren. Die gemeinsame Plattform bringt zwar identische Allrad-Technik und Motoren, sowohl Exterieur als auch Interieur der beiden Mittelklasse-SUV werden sich aber klar voneinander unterscheiden. Einen Eindruck vom aktuellen Renault-Gesicht, das auch als Vorlage für den Koleos (2017) dienen dürfte, liefert der kürzlich präsentierte Familien-Van Scénic. Gewünscht ist eine gewisse Ähnlichkeit beim Angebot der Sonderausstattungen und Assistenzsysteme, weshalb wir auch beim Renault Koleos (2017) mit einem breiten Options-Angebot von Voll-LED-Scheinwerfern bis hin zur 360 Grad-Rundumsicht mit Hilfe mehrerer Kameras rechnen dürfen. Auf Wunsch wird auch der Koleos (2017) mit dritter Sitzreihe geliefert, so wird das SUV zum familienfreundlichen Siebensitzer. Wenn die Plätze sechs und sieben gerade nicht gebraucht werden, lassen sie sich flach im Kofferraumboden verstauen. Clevere Details wie diese sollen dazu beitragen, dass der Koleos ab 2017 neue Kunden in die Autohäuser der Franzosen lockt.

Benny Hiltscher