RAM Power Wagon (2017): Preis (Update!)

RAM präsentiert seine neue Version des Power Wagon 2017 mit Änderungen in Technik und Design. Das Chrom ist mattem Schwarz gewichen. Technisch ist der Power Wagon fit für brutalstes Gelände, vom Preis her wird er nach einer ersten Herstellerempfehlung 51.695 US-Dollar (umgerechnet 47.493 Euro) kosten.

Für einen Preis von 51.695 US-Dollar (umgerechnet 47.493 Euro) wird der RAM Power Wagon 2017 zu den Händlern rollen. Das verrät zumindest eine erste Herstellerempfehlung aus den USA. Wer seinem Modell etwas mehr Luxus gönnen will, kann dies mit einem Aufschlag von 4495 US-Dollar (umgerechnet 4132 Euro) bewerkstelligen und dem Innenraum Klimaanlage, Ledersitze mit Sitzheizung und ein Infotainment-System mit Alpine-Lautsprecher hinzufügen. Natürlich ist der Preis auf den amerikanischen Markt gemünzt, wer das Offroad-Monster etwa per Geiger Cars importieren möchte, muss natürlich bei der Umrechnung mit Aufschlägen rechnen. Für das kommende Jahr hat Fiat-Chrysler seinen Geländegiganten par excellence natürlich technisch weiterentwickelt und optisch überarbeitet. Der 1945 eingeführte Dodge Power Wagon war der erste Allrad-Pickup, der in Serienproduktion ging. Das 2017er-Modell basiert auf dem RAM 2500 Heavy Duty 4x4 Crew Cab. Der extreme Geländewagen hat in der neuesten Version die verchromten Anbauteile der 2016er-Version gegen ein mattes Schwarz eingetauscht. Kühlergrill, Reifen und Beleuchtung sind eine Reminiszenz an den 79er Macho Power Wagon. Sehr prominent ist nun das RAM-Logo platziert. Silbern prangt es in Großbuchstaben mittig platziert auf dem Kühlergrill. Technisch verfügt der Ram Power Wagon (2017) über ein vorne wie hinten mit schraubenfedernbestückten Starrachsen versehenes Fahrwerk. An der Vorderachse befindet sich ein elektrisch entkoppelbarer Stabilisator. Ist dieser deaktiviert, erhöht er die Verschränkung und da beide Achsen mit Differentialsperren bestückt sind, steigert sich dieser Effekt noch einmal. Das sorgt für echtes Allrad-Feeling und maximale Traktion. Im Fahrwerk arbeiten Bilstein-Dämpfer. Es ist fünf Zentimeter höher als beim Serien-RAM. Auf die 17-Zoll-Räder sind Geländereifen im Format 33x12,5 montiert.

Gleich geblieben sind dagegen die kraftstrotzenden Eckdaten. Der Offroad-Gigant wird weiterhin von einem 6.4-Liter Hemi V8 Motor angetrieben, der 410 PS bei 582 Newtonmetern Drehmoment leistet und über ein sechsstufiges Automatikgetriebe verfügt. Wer will, kann ihn also auch richtig beschleunigen, aber sinnvoller wird die brachiale Kraft des RAM Power Wagon an der 38 Meter langen Warn-1200-Winde eingesetzt, die 5,4 Tonnen Zugkraft entwickelt. Die Anhängelast des Geländewagens beträgt maximal 4,7 Tonnen. Trotz solch beeindruckender Werte kann das Kraftpaket ressourcenschonend betrieben werden: Wenn es die Umstände erlauben, z.B. wenn der RAM Power Wagon nicht im Gelände, sondern auf normalen Straßen unterwegs ist, können vier der acht Zylinder nahtlos abgeschaltet werden, was ordentlich Sprit spart. Das überarbeitete Kurbelgehäuseentlüftungs-System zur Abführung von Blowby-Gasen, das in den Ansaugstutzen integriert ist, trägt zu einem effizienteren Öl-Verbrauch bei. Fiat-Chrysler beginnt in der zweiten Jahreshälfte mit der Auslieferung, Preise sind noch nicht bekannt.

