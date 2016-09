Porsche Panamera 4 E-Hybrid: Autosalon Paris 2016

Auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) zeigt der Panamera sein zweites Gesicht: Der Porsche Panamera 4 E-Hybrid ist nämlich nicht nur schnell, sondern auch sparsam!



Noch ist der Porsche Panamera gar nicht auf der Straße, aber zum Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) legen die Schwaben ihr brandneues Luxus-Flaggschiff schon wieder an die Leine – allerdings mit besten Absichten. Denn nach der Vorpremiere als V6-Benziner, V8-Diesel und als Turbo rollt nun der Plug-in-Hybrid Porsche Panamera 4 E-Hybrid nach Paris. Bis zum Marktstart im Frühjahr 2017 dauert es zwar noch fast ein halbes Jahr, aber die Zeit bis April kann der geneigte Schnellfahrer schon mal zum Sparen nutzen – schließlich wird für den Porsche Panamera 4 E-Hybrid ein Preis von mindestens 107.553 Euro aufgerufen. Dafür gibt es allerdings auch mehr Auto denn je. Wo der normale Panamera als eigenwillige Mischung aus Sportwagen und Luxuslimousine bereits zwei Fahrzeuggattungen vereint, mischt sich bei der Panamera 4 E-Hybrid-Variante mit den grünen Schriftzügen und den ebenso eingefärbten Bremssätteln jetzt auch noch ein bisschen Öko-Auto darunter. Nicht umsonst liegt der Normverbrauch mit 2,5 Litern noch unter dem des japanischen Hybrid-Pioniers Prius. Möglich machen das ein 136 PS starker Elektromotor und der von 9,4 auf 14,1 kWh vergrößerte Lithium-Ionen-Akku, mit dem der Allradler im besten Fall immerhin 50 Kilometer weit kommt und bis zu 140 km/h schafft.

Bildergalerie: Porsche Panamera 4 E-Hybrid auf Autosalon Paris 2016

Porsche Panamera II im Video:

Panamera 4 E-Hybrid auf Autosalon Paris 2016

Doch weil 140 km/h für einen Porsche keine adäquate Geschwindigkeit sind und das Laden selbst mit 32 A-Leitung noch 3,6 Stunden dauert, gibt es natürlich trotzdem noch einen Benziner an Bord des Panamera 4 E-Hybrid. Der hat 2,9 Liter Hubraum, leistet alleine 330 PS und 450 Newtonmeter und kommt im Team mit dem Stromer auf eine Systemleistung von 462 PS. Wer da einen Kickdown macht, erlebt sein grünes Wunder. Zusammen 700 Newtonmeter wuchten den Luxusliner in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 und mit maximal 278 km/h wird der Panamera diesseits des 918 Spyder zum schnellsten Steckdosen-Hybriden im Land, So propagiert Porsche beim Panamera 4 E-Hybrid das Rasen ohne Reue. Das Zusammenspiel der beiden Motoren hat Porsche beim Generationswechsel neu geregelt. Der Elektroantrieb ist jetzt nicht mehr im Automatikgetriebe integriert, sondern bildet zusammen mit einer Trennkupplung ein neues Hybrid-Modul. Diese Kupplung wird nun zudem elektromechanisch statt elektrohydraulisch bedient und reagiert deshalb noch schneller. Außerdem ermöglicht diese Konfiguration den Einsatz der neuen Achtgang-Doppelkupplung, die jetzt auch beim Hybriden den alten Wandler ersetzt.

Spezifische Anzeigen im Panamera 4 E-Hybrid

Auch im Innenraum hat Porsche den Panamera 4 E-Hybrid von seinen gewöhnlichen Brüdern abgegrenzt und hybrid-spezifische Anzeige ins Cockpit integriert. Über sie wird der Fahrer über die aktuell abgerufene oder per Rekuperation zurückgewonnene elektrischen Energie informiert. Mit seinem Normverbrauch von 2,5 Litern ist der Panamera 4 E-Hybrid aber nicht nur sparsamste Vertreter seine Baureihe. In der aktuellen Aufstellung geht der Panamera 4 E-Hybrid auch in einer Disziplin in Führung, bei der Hybridmodelle bislang nicht sonderlich gut abgeschnitten haben: Beim Preis. Denn zumindest bis die neuen Basis-Motoren kommen, ist der Porsche Panamera 4 E-Hybrid auch der günstigste.

Thomas Geiger