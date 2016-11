Porsche 911 RSR: LA Auto Show 2016

Der neue Porsche 911 RSR feiert seine Publikumspremiere auf der LA Auto Show 2016 und schließt schon im Januar sein Renndebüt beim 24-Stunden-Rennen in Daytona an.



Auf der LA Auto Show 2016 (18. Bis 27. November) feiert der neue Porsche 911 RSR seine Premiere. Damit ist klar: Nachdem das Porsche-Werkstuning mit dem 911 RSR in der WEC-Saison 2016 (FIA-Langstrecken-WM) aufgrund des Abgasskandals lediglich in Le Mans mit von der Partie war, wollen sie im kommenden Jahr ganz vorne mit dabei sein. Und sie haben Ambitionen, denn das erste Mal an den Start gehen wird der neue Porsche 911 RSR schon Ende Januar beim 24-Stunden-Rennen in Daytona. Dafür wurde der GT-Renner gänzlich neuentwickelt und bereits im Mai auf dem Prüfgelände in Weissach getestet. Schon damals war sich Porsche-Sportchef Dr. Frank-Steffen Walliser der enormen Anforderungen bewusst: "Die Rennpremiere eines komplett neuen Fahrzeugs bei einem 24-Stunden-Rennen ist eine große Herausforderung. Aber wir liegen gut im Zeitplan." Davon können sich Interessierte auf der LA Auto Show 2016 dann persönlich überzeugen. Dort wird sich das erste Mal offenbahren, wie es um die Leistungs- und Fahrdaten des Porsche 911 RSR bestellt ist – bisher hält sich Porsche dazu nämlich bedeckt.

Porsche 911 RSR kommt zur LA Auto Show

Ersten Informationen zufolge verfügt der Porsche 911 RSR über einen Mittelmotor, dessen Kraft am Heck übertragen wird. Um die Technik der Motorisierung ranken sich bisher nur Gerüchte. Am hartnäckigsten hält sich die Vermutung um einen Vierliter-Saugmotor, wie ihn auch der Vorgänger hatte. Andere Stimmen gehen jedoch davon aus, dass Porsche beim neuen 911 RS eher auf Turboaufladung setzt. Mehr zum Thema: Porsche 911 GT3 RS im Apple-Style

