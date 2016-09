Opel Mokka X (2016): Preis und Marktstart (Update)

Der Preis für den neuen Opel Mokka X (2016) steht fest: Das kleine SUV wird 18.990 Euro kosten und liegt damit auf dem Niveau des Vorgängers. Er kann ab sofort bestellt werden, im Herbst ist Marktstart. Neben frischer Optik liefert die Modellpflege auch viel neue Technik, etwa neue LED-Scheinwerfer.



Der Preis des Opel Mokka X steht jetzt fest. Er ist ab sofort für 18.990 Euro bestellbar. Händlerpremiere ist am 24. September. Über 500.000 Kunden haben sich bereits für einen Mokka entschieden. Mit dem Mokka-Facelift gibt es nicht nur frische Schminke fürs Design und viel aktuelle Technik aus dem neuen Opel Astra, sondern auch den neuen Namen Mokka X. Am Zuschnitt des Bestsellers ändert sich zur Hälfte der Laufzeit natürlich nichts, doch vor allem die überarbeitete Frontpartie sieht mit dem aufrechten Grill und den beiden Schwingen des Tagfahrlichts künftig deutlich erwachsener aus und lässt den Opel Mokka X obendrein ein wenig breiter wirken. Während der Opel Mokka (2016) außen seine Eigenständigkeit wahrt, profitiert er innen vom Generationswechsel des Astra und übernimmt zum Beispiel Teile von dessen Infotainment-System. So prangen in der Mittelkonsole künftig Touchscreens mit einer bis zu acht Zoll großen Diagonale, auf denen jetzt natürlich der Telematik-Dienst OnStar läuft. Mehr zum Thema: Opel Mokka im Vergleich der City-SUV

Bildergalerie: Fachelift Opel Mokka X (2016)

Erster Check Opel Mokka X (Video):

Preis des neuen Opel Mokka X beträgt 18.990 Euro

Außerdem lockt der Opel Mokka X die Generation Smartphone mit der aktuellsten Software für Apple CarPlay und Android Auto. Auch unter dem Blech bedient sich der kleine Geländewagen aus dem Teileregal des Astra. Das gilt für die neuen LED-Scheinwerfer genauso wie für die verbesserte Frontkamera und erst recht für den künftigen Spitzen-Benziner: Denn auch den 1,4-Liter Turbo kennt man schon aus der Kompakt-Klasse. Im SUV-Einsatz leistet der Direkteinspritzer 152 PS, kommt serienmäßig mit Sechsgangautomatik und Allradantrieb und steht mit einem Normwert von 6,6 Litern in der Liste, verspricht Opel. Dass der Mokka noch immer frisch duftet und heiß serviert wird, liegt allerdings nicht alleine an seinem charmanten Charakter und Opels wiedererwachter Stärke. Es liegt auch an der Schwäche zumindest der deutschen Konkurrenz. Denn während die Franzosen das SUV-Segment unterhalb der Kompaktklasse zum Beispiel mit Peugeot 2008 und Renault Captur erfolgreich besetzt haben, sind Ford und VW in dieser Nische noch immer ziemlich nackt.

Mehr zum Thema: Erste Infos zum Opel Meriva (2016)

Thomas Geiger