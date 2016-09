Opel Karl Rocks: Autosalon Paris 2016 (Update!)

Was die Rüsselsheimer mit dem Opel Karl Rocks auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) zeigen, ist schon clever: Wie schon andere Modelle, wurde nun ...

SUV sind hipp, preiswerte Autos aber auch: Deshalb manövriert sich der Opel Karl Rocks ins Scheinwerferlicht des Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) und bietet jetzt das SUV-Gefühl für Jedermann. Wir zeigen die ersten Fotos von der Messe!



Was die Rüsselsheimer mit dem Opel Karl Rocks auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) zeigen, ist schon clever: Wie schon andere Modelle, wurde nun auch das Einstiegsmodell Opel Karl im Offroad-Look eingekleidet, erhält den Namenszusatz "Rocks" und surft somit auf der SUV-Erfolgswelle. Ab Jahresende ist der Opel Karl Rocks mit robuster Plastik-Beplankung bestellbar. Zusätzliche 18 Millimeter Bodenfreiheit verstärken den SUV-Look des Karl Rocks, zu der auch noch die silberne Dachreling, der angedeutete Unterfahrschutz und die 15-Zoll-Alufelgen in Bicolor-Optik gehören. Zudem fährt der Opel Karl Rocks mit attraktiver Zusatzausstattung vor: Nebelscheinwerfer gehören ebenso zum Rocks-Paket, wie das Sitzpolster im Honigwaben-Design und Hochglanz-Dekor im Innenraum. Bei allen Offroad-Anleihen aber ist und bleibt der Opel Karl Rocks ein typischer Klein- und Stadtwagen mit all seinen Vorteilen. Mehr zum Thema: Alle neuen Autos des Autosalon Paris 2016

Opel Karl Rocks auf dem Autosalon Paris 2016

Das bedeutet, die ohnehin schon erhöhte Sitzposition hat sich dank der Höherlegung nochmals verbessert. Auch der Ein- und Ausstieg ist dadurch leichter geworden. Mit den fünf Türen und fünf Sitzplätzen ist der Opel Karl Rocks zudem absolut alltagstauglich, zumal er bei umgeklappter Rücksitzbank 1013 Liter Ladevolumen anbietet. Dank kompakter Abmessungen und optionaler City-Lenkung lässt sich der Opel Karl Rocks auch problemlos in der kleinsten Parklücke unterbringen. Zur aufpreispflichtigen Zusatzausstattung des Opel Karl Rocks gehört im Übrigen auch das Radio R 4.0 IntelliLink, mit dem sich Smartphones und iPhones per Android Auto und Apple CarPlay verknüpfen lassen. Auch das ist ganz schön clever, insbesondere für die Fahrzeugklasse. Allerdings ist der Preis für den Opel Karl Rocks noch nicht bekannt. Er wird aber sicherlich spürbar über dem Einstiegspreis von 9.500 Euro liegen.

