Opel Insignia Kombi (2017): Das ist der Grand Sport Tourer!

Viel früher als geplant bringt ein Foto-Leak die ersten Bilder zum Opel Insignia Kombi (2017) ins Netz. Eigentlich sollte der Grand Sport Tourer erst im kommenden Jahr mit seinem attraktiven Design punkten.



Wer mit einem bildhübschen Kombi durch die Stadt fährt, sollte sich über Fotos nicht wundern. Dennoch hält sich die Freude bei den Verantwortlichen in Grenzen, denn eigentlich sollte der Opel Insignia Grand Sport Tourer (2017) noch lange nicht enthüllt werden. Doch rückgängig machen lässt sich der Foto-Leak nun ohnehin nicht mehr, alle Fragen zum Design des Praktikers sind seit heute beantwortet – und eigentlich hatten die Rüsselsheimer ohnehin keinen Grund, das Schmuckstück mit dem großen Laderaum zu verstecken. Wie die ersten Fotos deutlich zeigen, wird der Opel Insignia Kombi (2017) ein echter Hingucker und könnte nicht nur Familienvätern den Kopf verdrehen. Zwar geizt auch die an ein viertüriges Coupé erinnernde Limousine nicht mit optischen Reizen, aber gerade in Deutschland greifen erfahrungsgemäß die meisten Kunden zum Kombi. Dass sie dabei auch optisch keine zweite Wahl erhalten, muss man den Designern hoch anrechnen. Eine breite Chrom-Leiste betont die dynamische Fensterlinie und läuft vom Fuß der Außenspiegel bis in die Rückleuchten hinein, auch die elegante Dachlinie trägt zum gelungenen Auftritt bei. Auf den letzten Zentimetern sorgt die schräg stehende Heckscheibe für einen aus jeder Perspektive ansehnlichen Abschluss.

Opel Insignia Kombi (2017) stürmt vorab ins Internet

Zwar kostet das dynamische Design des Opel Insignia Grand Sport Tourer (2017) den einen oder anderen Liter Kofferraumvolumen, ein Mangel an Stauraum ist angesichts von fast fünf Metern Länge aber kaum zu befürchten. Ohnehin haben sich die Entwickler vorgenommen, den vorhandenen Raum besser als beim Vorgänger zu nutzen und auf allen Plätzen für ein besseres Raumgefühl zu sorgen. Genau wie die Limousine soll auch der Kombi deutlich leichter werden, fast 200 Kilogramm wollen die Rüsselsheimer dank der P2xx genannten GM-Architektur eingespart haben. In Kombination mit effizienteren Motoren, einem modernen Angebot von Assistenz- und Infotainment-Systemen sowie Sonderausstattungen wie dem LED-Matrix-Licht zielt der Opel Insignia Kombi (2017) allerdings nicht nur auf seine klassischen Wettbewerber, sondern möchte durchaus auch Premium-Kunden abwerben. Doch auch wenn die vielversprechenden Fotos schon jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind, bis zum Marktstart ist noch Geduld gefragt: Erst im Herbst nächsten Jahres rollen die ersten Insignia Grand Sport Tourer zu den Händlern.

Benny Hiltscher