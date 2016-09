Mitsubishi Ground Tourer PHEV: Autosalon Paris 2016

Auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) feiert die Design-Studie Mitsubishi Ground Tourer PHEV Concept Weltpremiere. Ein erster Blick verrät: Das neue SUV der Japaner wird ein Coupé.



Eine neue SUV-Studie, das Mitsubishi Ground Tourer Concept PHEV, erwartet Interessierte auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober). Mitsubishi präsentiert damit das weiterentwickelte Design einer neuen Generation von Mitsubishi-SUV. Mit dem Mitsubishi Ground Tourer PHEV Concept werden die Japaner einen aktuellen Trend am Markt aufgreifen und ein SUV-Coupé ins Rennen schicken. Mit dem dynamischen Profil und der zweifarbigen Gestaltung der Design-Studie, die in Paris zu sehen sein wird, greift Mitsubishi ebenfalls die aktuelle Mode in der Automobilwelt auf. Angetrieben wird das Konzept-Auto mit Plug-in-Hybrid und könnte sogar einen ersten Eindruck des Nachfolgers für den Mitsubishi Outlander PHEV vermitteln. Dieser kam im Herbst 2015 als erstes allradgetriebenes SUV mit Plug-in-Hybrid auf den Markt. Dabei zeigt Mitsubishi wie reibungslos das Zusammenspiel zwischen Zweiliter-Benzinmotor mit 121 PS und 86-PS-Elektromotor funktionieren kann. Insgesamt kommt der Mitsubishi Outlander PHEV auf eine Reichweite von 800 Kilometern – rein elektrisch legt er davon allerdings nur 52 Kilometer zurück und muss dann wieder für etwa fünf Stunden an die Steckdose.

Erstes Foto: Mitsubishi Ground Tourer Concept

Mitsubishi Ground Tourer PHEV auf Autosalon Paris 2016

Mit dem Ground Tourer PHEV Concept setzt Mitsubishi die Reihe von SUV-Studien "Concept XR PHEV II" und "eXConcept" aus dem Jahr 2015 fort. Der Marktstart eines neuen SUVs der Japaner wird allerdings erst frühestens 2018 erwartet. Wer nach dem Vorgeschmack durch das Mitsubishi Ground Tourer Concept auf dem Autosalon Paris 2016 nicht mehr so lange warten möchte, kann den aktuellen Mitsubishi Outlander PHEV ab einem Preis von 39.990 Euro erwerben. Mehr zum Thema: Fahrbericht Mitsubishi Outlander PHEV

Lena Reuß