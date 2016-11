Bühne frei für das Mercedes-Maybach S 650 Cabrio! Auf der LA Auto Show 2016 (18. bis 27. November) debütiert eines der exklusivsten Cabriolets der Welt.



Es gehört zu den grundlegenden Stärken von Luxusmarken, die Grenzen des Machbaren immer wieder ein Stück zu verschieben. Genau hier setzt auch das Mercedes-Maybach S 650 Cabrio an, das in wenigen Tagen auf der LA Auto Show 2016 (18. bis 27. November) seine offizielle Weltpremiere feiert. Der Anspruch ist dabei unausgesprochen, aber dennoch klar definiert: Das von der legendären Maybach Manufaktur veredelte Mercedes S-Klasse Cabrio soll eines der besten offenen Autos der Welt sein und auch die Vorstellungen der anspruchsvollsten Kunden übertreffen. Im ersten offiziellen Teaser-Video sehen wir das Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet in kräftigem Rot und erhalten auch gleich einen Vorgeschmack auf den zu erwartenden Luxus: Chrom blitzt so weit das Auge reicht, hochwertige Komfortsitze sind mit feinstem Leder bezogen und von Kedern in Kontrastfarbe stilvoll eingefasst, die Boxen der Soundanlage versprechen schon optisch ein perfektes Klangbild und auf der Mittelkonsole weist ein dezenter Schriftzug auf die besondere Exklusivität des Edel-Cabriolets hin. Nur 300 Exemplare des Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet sollen gebaut werden – und Exklusivität hat bekanntlich noch nie geschadet, um Menschen auf der Suche nach etwas ganz besonderem endgültig zu überzeugen. Mehr zum Thema: Alle Autos der LA Auto Show 2016



Bildergalerie: Mercedes-Maybach S 650 Cabrio

Video: Mercedes-Maybach S 650 Cabrio

LA Auto Show 2016: Mercedes-Maybach S 650 Cabrio

Für besondere Exklusivität steht auch der noch nicht näher spezifizierte Antrieb des Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. Auch ohne schriftliche Bestätigung ist klar, dass im vielleicht luxuriösesten Cabriolet der Welt kein Motor mit weniger als zwölf Zylindern in Frage kommt – und mit mehr Leistung als im aktuellen Mercedes S 600 dürfen wir angesichts des Namens ebenfalls rechnen. Damit rückt der offene Maybach durchaus in die Nähe des sportlicher und einen Hauch weniger exklusiv positionierten Mercedes-AMG S 65 Cabrio, das beeindruckende 630 PS und ein maximales Drehmoment von 1.000 Newtonmeter bietet. Konkrete Zahlen und weitere Fotos vom neuen Luxus-Flaggschiff wird Mercedes-Maybach gemäß Ankündigung am kommenden Mittwoch (16. November) veröffentlichen – nur wenige Stunden vor der offiziellen Weltpremiere im Rahmen der LA Auto Show 2016.

