Mercedes E-Klasse Coupé (2017): Erste Fotos (Update)

Neue Fotos zeigen das Mercedes E-Klasse Coupé (2017) fast ungetarnt auf Testfahrt. Dabei überzeugt der Design-Mix aus S- und C-Klasse mit seinen geschwungenen Linien. Das Interieur des E-Coupé wird sportlicher und aufgeräumter als in der Limousine!



Unsere Erlkönig-Jäger haben das fast ungetarnte Mercedes E-Klasse Coupé (2017) auf Testfahrt erwischt. Er kürzlich gab das E-Coupé am Nürburgring einen Vorgeschmack auf Fahrleistung und Design. Das neue Coupé wird sich nicht nur als Baureihe, sondern auch optisch zwischen dem S-Klasse- und dem C-Klasse Coupé positionieren. Die längere Form unter der geringen Tarnung schon gut erkennbar, lediglich Scheinwerfer und Rückleuchten sowie Teile des Grills und das Heck sind noch unter schwarzerTarnfolie verborgen. Wie schon die Limousine könnte soll das E-Coupé trotz 20 Zentimetern mehr in der Länge bis zu 100 Kilogramm Gewicht verlieren. Vor allem die Front des neuen E-Klasse Coupé orientiert sich mit dem selbstbewussten Kühlergrill und ihren Scheinwerfern mit LED-Fackeln an der größeren S-Klasse. Ebenso die horizontalen Rückleuchten. Wie bei Daimler üblich wird auch das neue Mercedes E-Klasse Coupé (2017) auf eine B-Säule verzichten und mit rahmenlosen Türen an den Start gehen. Die Erlkönig-Bilder erlauben uns aber auch erstmalig einen Blick ins Innere des E-Klasse Coupé. Das Armaturenbrett ist weitestgehend identisch mit dem der E-Klasse Limousine, erhielt aber auch leichte Änderungen. So sind die Lüftungsdüsen sportlicher, weil wie Düsentriebwerke gezeichnet. Und anstelle der aus der E-Klasse Limousine bekannten Analog-Uhr befindet sich beim Armaturenbrett des E-Klasse Coupé der Schalter für den Warnblinker. Insgesamt wirkt das Armaturenbrett des neuen E-Klasse Coupés dadurch aufgeräumter.

E-Coupé absolviert Testrunden am Nürburgring:





E-Klasse Coupé (2017) fast ungetarnt unterwegs

Dafür sorgen auch die von der Limousine übernommenen, zwei nebeneinander angeordneten 12,3 Zoll-Displays und der Touch Control Button für Wischbewegungen am Lenkrad. Hinzu kommt das 3D-Soundsystem von Burmester. Motorenseitig übernimmt das Mercedes E-Klasse Coupé (2017) aller Voraussicht nach die Motoren von der Limousine und somit eine große Auswahl an Benzin- und Dieselmotoren. Beginnend mit dem Zweiliter-Vierzylinder und 184 PS bis hin zum Dreiliter-V6 mit 333 PS bei den Benzinern, und vom selbstzündenden Zweiliter-Vierzylinder mit 150 PS bis hin zum Dreiliter-V6-Diesel mit 258 PS. Möglicherweise dürfen wir beim neuen E-Klasse Coupé auch eine Plug-In-Hybridversion erwarten, gleiches gilt für den erstmaligen AMG-Ableger des E-Klasse Coupé mit vermutlich 400 PS Motorenleistung. Hinzu kommt eine ganze Flotte von Assistenzsystemen, die auch das autonome Fahren auf eine neue Ebene heben. Das Mercedes E-Klasse Coupé (2017) wird nicht nur dem Verlauf der Straße folgen, mit einem kurzen Antippen des Blinkers können auch Überholmanöver ausgelöst werden. Doch nicht nur in dieser Hinsicht muss sich die bayerische Konkurrenz warm anziehen, auch bei der Fahrdynamik soll die E-Klasse deutlich zulegen. Spätestens 2017 erfahren wir, wie gut die Schwaben ihre anspruchsvollen Vorgaben erfüllen konnten.

Benny Hiltscher/Alexander Koch/Lena Reuß