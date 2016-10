Mercedes S-Klasse Facelift (2017): Neue Infos (Update)

Mercedes arbeitet an seiner Oberklasse. Das Mercedes S-Klasse Facelift (2017) soll mit einem überarbeiteten Infotainment-System samt besserem Display und äußerlichen Retuschen im Luxussegment neu angreifen. Außerdem haben die Schwaben ihre Motoren überarbeitet.



Pünktlich, zur Premiere des Mercedes-Benz S-Klasse Facelift (2017) im Sommer, haben die Schwaben ihre Motoren überarbeitet. Der größte Coup: Der Weg zurück vom V-förmig angeordneten zum Reihensechzylinder. Der wird dann auch in der neuen S-Klasse zum Einsatz kommen und zwar als Benziner mit bis zu 408 PS und 500 Newtonmetern maximalem Drehmoment, oder als 313-PS-Diesel mit 650 Newtonmetern. Für alle, denen das nicht genug Power ist, hat Mercedes auch den V8-Biturbo angepackt. Im Mercedes S-Klasse Facelift (2017) sind dann 476 PS und 700 Newtonmeter im Einsatz. Die ersten Prototypen des S-Klasse Facelift (2017) sind auf Probefahrt bereits gesichtet worden. Sie zeigen ein neu gestaltetes Scheinwerfer-Layout, bei deren Gestaltung Mercedes mit außenliegenden Tagfahrleuchten einen neuen Weg zu gehen scheint. Auch, damit sich das Mercedes S-Klasse Facelift (2017) in Zukunft optisch von der E- und C-Klasse abhebt. Außerdem zeigt der Erlkönig des S-Klasse Facelift (2017) einen verdeckten Kühlergrill. Aber vor allem in der Frontschürze erwarten wir eine spürbare Veränderung: einen – je nach Ausstattung – durchgehenden Kühlerschlund im Stile der kleineren Mercedes-Modelle. Im Innern des Mercedes S-Klasse Facelift (2017) erspicken wir ein abgedecktes Armaturenbrett. Das spricht dafür, dass sich an der Inneneinrichtung einiges ändern wird. So soll im Mercedes S-Klasse Facelift (2017) ein großes Display die zwei bisherigen ersetzten.

Neue Motoren im Mercedes S-Klasse Facelift (2017)

Hinzu kommen technische Neuerungen aus der E-Klasse, darunter die neueste Version des Comand-Systems. In der E-Klasse noch nicht verwendet, scheinen die Schwaben im Mercedes S-Klasse Facelift (2017) doch eine Gestensteuerung einführen zu wollen. Zudem arbeiten die Schwaben weiter am autonomen Fahren: Verschiedene Radar-, Kamera- und Sensoren-Systeme tasten dabei die Umgebung des Mercedes-Benz S-Klasse Facelift (2017) ab und ermöglichen, dass sie selbst navigiert und auf ihr Umfeld reagiert. Das Facelift der Mercedes-Benz S-Klasse (2017) wird spätestens Ende des Jahres erwartet. Mehr zum Thema: S-Klasse als pompöser Royale-Umbau



Lena Reuß/Alexander Koch