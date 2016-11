Mercedes-AMG R50 (2017): Gerücht (Update)

Feiert AMG mit einem Supersportwagen namens Mercedes-AMG R50 seinen 50sten Geburtstag? Gerüchte besagen, dass der solche Bolide über 1000 PS haben könnte, entwickelt aus einem Zweiliter-Vierzylinder.



Ist der Mercedes-AMG R50 (2017) ein Geschenk von Mercedes-AMG an sich selbst? 2017 feiert der Autobauer einen runden Geburtstag und spendiert sich zum 50sten möglicherweise einen echten Supersportwagen, mit dem stimmigen Modellnamen R50. Noch hüllt sich Mercedes-AMG in Schweigen und es gibt offiziell keinerlei Info oder Bildmaterial. So muss man sich an den Gerüchten entlanghangeln. So soll der von Formel-1-Technik gespickte, in jeder Hinsicht extreme Mercedes-AMG R50 (2017) mit Kohlefaser-Karosserie, Karbon-Monocoque-Rahmen, aktivem Spoilerwerk und Allradantrieb daher kommen. Der Antrieb ist geheim, aber es scheinen zwei Turbo-Verbrenner-Varianten denkbar: ein 1,6-Liter-V6 mit rund 750 PS und ein ähnlich starker Zweiliter-Vierzylinder. In jedem Fall sollen gleich drei Elektromotoren hinzukommen, von denen zwei auf die Vorderräder wirken. Im Mercedes-AMG R50 (2017) dürften deutlich mehr als 1000 PS am Werk sein, die eine ähnliche Anzahl von Kilogramm bewegen. Ein fantastischer Wert, den ansonsten nur Hypercars wie der Koenigsegg One:1 aufweisen. Mehr zum Thema: Soviel kostet der AMG GT R

Bildergalerie starten: Mercedes-AMG R50 (2017)

Mercedes Vision Gran Turismo im Video:

Verbrenner plus E-Antrieb im Mercedes-AMG R50

All diese Technik und die teilweise absurd zu nennenden Leistungsangaben haben ihren Preis. Es wird spekuliert, dass der Mercedes-AMG R50 (2017) zwischen zwei und drei Millionen Euro kosten soll. Angeblich werden 50 Exemplare gebaut, von denen etwa 10 bis 15 in die USA exportiert würden. Das Design des Mercedes-AMG R50 (2017) soll an Le Mans-Rennwagen erinnern, möglicherweise ähnlich einer aktualisierten Version des legendären Mercedes-Benz CLK GTR. Ebenso im Gespräch ist eine visuelle Adaption des Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo. Dieser Wagen entstand zuerst rein virtuell für ein Konsolen-Rennspiel. Das Affalterbacher Geschoss soll auf der IAA 2017 zum 50-jährigen AMG-Jubiläum vorgestellt werden. Interessant: Der Mercedes-AMG R50 (2017) ist ein deutliches Signal in Richtung AMG-Zukunft, in der Hybride eine besondere Rolle spielen sollen. Mehr zum Thema: Finales Topmodell für Mercedes-AMG A 45?

Mehr zum Thema: Alles zur AMG Black Series

Stefan Miete/Michael Strathmann