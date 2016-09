Lexus UX Concept: Autosalon Paris 2016 (Update!)

Das Design des Lexus UX Concept für den Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) wurde frei von allen üblichen Einschränkungen entworfen – und das Ergebnis ist atemberaubend. Wir haben die Fotos von der Messe!



Progressives Design mit scharfen Kanten sind bei Lexus nichts neues, aber auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) wollen die Japaner mit dem Lexus UX Concept offenbar noch einen Schritt weiter gehen. An Mut mangelt es dabei offensichtlich nicht, denn die Formensprache des Kompakt-SUV ist sgoar noch markanter als bei den jüngsten Entwürfen des Hauses. Gestaltet wurde das Lexus UX Concept im europäischen Design-Center ED2 – und die Idee dahinter ist auf den ersten Blick erkennbar: Es geht um nicht weniger als darum, das Lexus-Design auf die nächste Stufe zu heben und dabei ein weiteres Mal mit Konventionen zu brechen. Speziell die hinteren Radhäuser verkörpern die Lust auf ungewöhnliche Lösungen und zeigen dabei, dass abseits der ausgetretenen Pfade noch viel Raum für neue Ideen vorhanden ist. Die wie mit einem Messer gezeichneten Rückleuchten betonen mit ihrer durchgehenden horizontalen Linie die Breite des Lexus UX und dürften gemeinsam mit den kräftig ausgeformten Radhäusern für eine extrem stämmige Heck-Ansicht sorgen.

Bildergalerie starten: Lexus UX beim Autosalon Paris 2016

Lexus RX (Video):

Lexus UX Concept auf dem Autosalon Paris 2016

Ein erster Blick in den Innenraum lohnt sich, denn hier versprechen die Japaner eine ungewöhnliche Verbindung von traditioneller Handwerkskunst und modernsten Fertigungstechniken. Enthalten ist natürlich auf ein umfassendes Hightech-Infotainment: Genau wie die junge und urbane Zielgruppe wird auch der Lexus UX permanent vernetzt und online sein, wobei die Japaner mit Sicherheit die eine oder andere spannende Idee zur Nutzung der sich daraus ergebenden Möglichkeiten mit auf den Pariser Autsalon 2016 bringen. Zur Motorisierung macht Lexus noch keine konkreten Angaben, alles andere als ein Hybrid-Antrieb wäre aber eine faustdicke Überraschung. Ob die Toyota-Tochter letztlich auch den Mut besitzt, den futuristischen Crossover mit seinem einzigartigen Design in ähnlicher Form auf den Markt zu bringen, dürfte entscheidend von den Reaktionen des Publikums in Paris abhängen.

Benny Hiltscher