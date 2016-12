Lexus LS: Detroit Auto Show 2017

Mit innovativer Technik, unverwechselbarem Design und feinem Luxus will der Lexus LS bei seiner Weltpremiere auf der Detroit Auto Show 2017 (8. bis 22. Januar) begeistern.



Man kann den Lexus LS guten Gewissens als die Mutter der Marke bezeichnen, denn mit der Luxuslimousine fing einst alles an. Auf der Detroit Auto Show 2017 (8. bis 22. Januar) zeigen die Japaner nun die fünfte Generation ihres Flaggschiffs und wollen damit auch in Europa so erfolgreich werden, wie sie es in den USA schon sind. Wie wichtig die Technik dabei sein wird, zeigt schon das erste offizielle Teaser-Foto: Die diffus angedeutete Außenhaut des Lexus LS ist dabei nicht mehr als die halbdurchsichtige Hülle für ein Hightech-Paket, über dessen Details die Japaner erst auf der NAIAS sprechen werden. Klar ist aber schon jetzt, dass auch die fünfte Generation mit modernster Hybrid-Technik ausgestattet wird und in dieser Hinsicht den Führungsanspruch des Toyota-Konzerns unterstreichen soll. Grundlage für den fünften Lexus LS ist die aktuelle GA-L-Architektur für Premium-Automobile mit Hinterradantrieb, die auch schon beim Luxuscoupé LC für ein beachtliches Maß an Fahrdynamik sorgt, ohne die Insassen mit ungebührlichen Komfort-Einbußen abzustrafen.

So edel kommt der Lexus LS zur Detroit Auto Show 2017

Wie gut die aktuelle Lexus-Formensprache mit den Abmessungen und Proportionen einer Luxuslimousine harmonieren kann, haben die Japaner kürzlich mit der Studie LF-LC gezeigt. Und wenn sich der Lexus LS so eng wie versprochen an diesem Concept Car orientiert, dann wird auch das Design des Flaggschiffs zum rollenden Ausrufezeichen. Der markante Diabolo-Kühlergrill wird mit konzentriert blickenden LED-Scheinwerfern kombiniert, die Dachlinie erinnert eher an ein viertüriges Coupé als an eine Stufenheck-Limousine und die 21 Zoll großen Carbon-Felgen setzen sportliche Akzente. Ob es den innovativen Brennstoffzellen-Antrieb der Studie auch im Lexus LS von Anfang an geben wird, bleibt abzuwarten – früher oder später dürften die Japaner ihr Flaggschiff aber auch als Edel-Alternative zum Toyota Mirai positionieren. Im Innenraum soll der Lexus LS auf der Detroit Auto Show 2017 nicht nur mit feinen Materialien und üppigem Platzangebot punkten, sondern auch mit einem weitgehend berührungsfrei arbeitenden Infotainment-System. Das kann der Fahrer auch deshalb während der Fahrt bedienen, weil ihm der Lexus LS in vielen Situationen einen Großteil der Fahraufgaben abnehmen und zumindest zeitweise autonom fahren wird. Spätestens damit machen die Entwickler klar, dass ihnen die Ideen auch 28 Jahre nach der Vorstellung des ersten LS noch lange nicht ausgegangen sind.

Benny Hiltscher