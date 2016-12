LeEco LeSEE (2018): Erste Informationen

Mit dem LeSEE stellt das Unternehmen des Milliardärs Jia Yueting sein erstes Elektromobil vor. Den eigenen, ehrgeizigen Plänen zufolge, könnte der Tesla-Konkurrent schon 2018 auf den Markt kommen.



Ist der LeEco LeSEE (2018) Chinas Antwort auf die Tesla-Modelle? Natürlich wird jetzt, nach Elon Musks Erfolg, jedes neue Elektromodell mit den Teslas verglichen. Das erste Auto des Energiegiganten LeEco ist ein autonomes Viertürer-Coupé, das per Smartphone vorgefahren werden kann. Noch sind bis auf die Höchstgeschwindigkeit, die bei 130 mph (210 km/h) liegen soll, nahezu keine technischen Details bekannt. Der LeEco LeSEE (2018) soll allerdings die Fähigkeit besitzen, sich kabellos aufzuladen. Anstatt konventionelle Spiegel wird das Elektromobil Kameras einsetzen. Die Erwartungen sind hoch und es wird davon ausgegangen, dass die serienreife Version des LeEco LeSEE (2018) den Tesla Model S in jedem Bereich überragen wird, sowohl in Sachen Beschleunigung, als auch bei Höchstgeschwindigkeit und Reichweite. Der Name des Modells ist übrigens eine Abkürzung, die für "Super Electric Ecosystem" steht. Der LeSEE wird mit LeEcos firmeneigener Cloud verbunden sein, die es dem Elektromobil ermöglichen wird, Streamingdienste zu nutzen oder zum Beispiel für alle Passagiere individuelle Musik per App zur Verfügung zu stellen. Das Dach scheint komplett aus Glas zu sein und vermittelt den Eindruck, sowohl mit Heck- als auch Windschutzscheibe zu verschmelzen. Die Frontpartie hat keinen Kühlergrill, warum auch?

LeEco LeSEE 2018 serienreif?

Im Innenraum des LeEco LeSEE (2018) beherrscht ein riesiges Display das Armaturenbrett, über das möglicherweise sämtliche Funktionen des Autos angesteuert werden können. Batterien und Elektromotor wurden in Kooperation mit Aston Martin und Faraday Future entwickelt. Angeblich will LeEco diese Entwicklungen mit anderen Unternehmen teilen, um dem Markt für Elektromobile ein schnelleres Wachstum zu ermöglichen. Die ehrgeizigen Pläne des Firmeninhabers sehen vor, schon zeitnah eine Fabrik nahe Shanghai zu bauen, um den LeEco LeSEE noch 2018 in Serienfertigung zu bringen.

