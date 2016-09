Lamborghini Centenario Roadster: Autosalon Paris 2016

Sant'Agata Bolognese zeigt auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) den messerscharfen Lamborghini Centenario Roadster. Der Preis steht auch schon fest: unbezahlbar!



Bereits im Frühjahr sorgte der Lamborghini Centenario mit seiner Premiere für großes Aufsehen. Jetzt präsentiert er sich auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober). Dass die Tränen in den Augen hartgesottener Lamborghini-Fans vom Fahrtwind des Centenario Roadster stammen, ist aber denkbar unrealistisch: Mit nur 20 Stück geht die Wahrscheinlichkeit, je einmal im 770 PS starken Centenario Roadster zu sitzen, gegen Null. Zumal die insgesamt 40 Centenario umfassende Kleinserie anlässlich des 100. Geburtstags des Firmengründers Ferruccio Lamborghini zum Preis von je 1,75 Millionen Euro plus Steuern bereits restlos ausverkauft ist. Basis des Centenario Roadster ist der Lamborghini Aventador, allerdings mit einer komplett neu und wild gestylten Karbonkarosserie. Auch der V12 im Heck stammt von der technischen Basis, wurde für die Centenario-Kleinserie aber noch einmal angepackt: Statt 700 PS generiert das 6,5-Liter-Triebwerk nun 770 PS, womit der Lamborghini Centenario Roadster in unter drei Sekunden auf Tempo 100 spurtet. Nach 23,5 Sekunden zeigt die Tachonadel des Centenario Roadster bereits 300 Sachen an, Ende der Beschleunigungsorgie ist erst bei 350 km/h.



Bildergalerie: Lamborghini Centenario Roadster (2016)



Lamborghini Centenario im Video:

Der Centenario Roadster auf dem Autosalon Paris 2016

Nicht nur Karosse und Leistung wurden für den Lamborghini Centenario Roadster überarbeitet. Mit der mitlenkenden Hinterachse feiert eine technische Neuheit bei Lamborghini ihre Premiere. Im Innenraum stattet Lamborghini den Centenario mit einem Multimediasystem aus, dass sich mit dem Smartphone koppeln lässt. Bei der Exklusivität verwundert es nicht, dass die Auftragsbücher für den Lamborghini Centenario mit der Premiere im Frühjahr schon voll waren. Marktstart für den Centenario und seinen Roadster-Ableger ist im Herbst 2016, dann werden die ersten Exemplare ausgeliefert.

Alexander Koch