LA Auto Show 2016: Alle neuen Autos!

Das wissen wir bisher über die Premieren auf der LA Auto Show 2016 (18. bis 27 November). In der Vorschau mit dabei: Alfa Romeo Stelvio, Jeep Compass, Cadillac Escala und das neue VW-SUV für den US-Markt, über dessen Namen noch gerätselt wird.



Auf der LA Auto Show 2016 (18. bis 27 November) werden bis zu 50 Autos ihre Premiere feiern, darunter 20 Weltpremieren. Für den internationalen Markt interessant sind dabei vor allem Autos wie das Alfa Romeo-SUV Stelvio oder der neue Jeep Compass, der den alten Compass und den Jeep Patriot künftig mit nur noch einem Modell zu ersetzen soll. Leicht wird diese Aufgabe allerdings nicht zu erfüllen sein, allein in den USA stand das SUV-Doppel von Jeep im vergangenen Jahr für einen Absatz von über 185.000 Fahrzeugen. Ähnlich gespannt kann man auf das Alfa-SUV Stelvio sein, dessen Shilhouette bereits im Vorfeld von den Italienern angeteasert wurde. Im Sinne von Alfa Romeo soll der Stelvio (benannt nach einem Gebirgspass) nicht weniger als die pure Fahrdynamik verkörpern und sich darüber hinaus am besten noch 2016 ein dickes Stück aus dem Kuchen des lukrativen SUV-Geschäfts sichern. Es ist ein ehrgeiziges wie ambitioniertes Ziel. Ebenso ambitioniert gibt sich das neue VW-SUV, das den Diesel-Skandal in den USA ausbügeln und Wolfsburg endlich wieder satte Gewinne sichern soll. Der Name steht noch nicht fest, dafür gibt es bereits frische Fahreindrücke des speziell auf den amerikanischen Geschmack abgestimmten Offroaders. Mehr zum Thema: VW Atlas/Teramont Fahrbericht



Bildergalerie starten: Diese Autos kommen nach LA

50 neue Autos auf der LA Auto Show 2016

General Motors wird auf der LA Auto Show 2016 mehrere Autos für den amerikanischen und internatinoalen Markt präsentieren, darunter zwei neue Chevrolets und ein Cadillac-Luxuskonzept namens "Escala", das schon beim diesjährigen Concours d’Elegance im kalifornischen Pebble Beach für Furore sorgte und mit fast nobler Zurückhaltung zum Angriff auf die europäische Oberklasse bläst. Außerdem werden von den asiatischen Mitbewerbern Subaru und Mazda weitere Premieren erwartet, sowie von Jaguar, Land Rover, Smart und Inifnit. Auch Porsche, Nissan und Mercedes-Benz werden vom 18. bis 27 November mit Neuvorstellungen in Los Angeles peäsent sein. Mehr zum Thema: Cadillac Escala vorgestellt



Mehr zum Thema: Alfa Romeo Stelvio

Julian Islinger