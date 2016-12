Kia Picanto (2017): Erste Fotos

Nach sechs Jahren kommt die neue und dritte Generation des Kia Picanto (2017). Schon vor seiner Präsentation haben die Koreaner erste Skizzen vom Kleinwagen veröffentlicht: Sie zeigen, der Kleine wird richtig dynamisch!



Während andere Hersteller aus ihren Neuheiten ein Geheimnis machen, zeigt sich der Kia Picanto (2017) schon vor seiner eigentlichen Präsentation der Öffentlichkeit. Die Südkoreaner veröffentlichten drei Skizzen von der neuen und dritten Generation ihres Kleinwagens. Der Kia Picanto (2017) bleibt dem Stil seines erst 2015 gelifteten Vorgängers treu, dürfte aber zugleich etwas größer werden. Die gewonnene Länge wird dann insbesondere der Beinfreiheit der zweiten Reihe und dem Kofferraumvolumen zugutekommen. Der nächste Picanto (2017) zeigt eine stämmige Schulterpartie, die Kia-Nase, die an einen Tiger erinnern soll, und C-förmig aufeinander zulaufende Rückleuchten. Es liegt die Vermutung nahe, dass Kia hier eine Sportversion des Picanto (2017) zeigt: In der Basis sind nämlich rote Zierlinien, ein Diffusor mit integriertem Doppelrohr-Auspuff und Alufelgen wohl nicht zu erwarten. Mehr zum Thema: Kia überarbeitet Soul



Die Skizze vom Interieur zeigt eine modern gestaltete Armaturentafel mit sportlichem Dreispeichenlenkrad. In der Mitte ist ein frei schwebender Monitor, mutmaßlich mit Touchscreen-Technik, aber auch mit herkömmlichen Knöpfen zu erkennen. Zusätzlich werten Zierelemente in Alu-Optik den Innenraum des Kia Picanto (2017) auf. Über die Motoren des neuen Kleinwagens ist bislang noch nichts bekannt geworden. Gut möglich, dass der Kia Picanto (2017) die Motoren des Schwestermodells Hyundai i10 übernimmt: Einliter-Dreizylinder und 1,2-Liter-Vierzylinder und alles Benziner. Ebenso unklar ist, ob Kia den Picanto (2017) nur noch als Fünftürer oder doch wie bisher auch als Dreitürer anbietet. Antworten wird die Präsentation des neuen Kia Picanto Anfang 2017 liefern. Mehr zum Thema: Kia teasert neuen GT an

Alexander Koch