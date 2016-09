Kia Carens Facelift: Autosalon Paris 2016

Der Kia Carens rollt mit einem frischen Facelift auf den Autosalon Paris 2016. Der Siebensitzer glänzt in aufgefrischtem Design und mit neuen Infotainment- und Assistenzsystemen.



Der Kia Carens zeigt sich mit einem Facelift auf dem Autosalon Paris 2016 (1. Bis 16. Oktober). Der aufgefrischte Familienvan präsentiert sich der Öffentlichkeit mit insgesamt kraftvollerem Außendesign, das sich in neu designten Front- und Heckstoßfängern sowie umgestaltetem Kühlergrill manifestiert. Im Zuge der Modernisierung wurden die Rückleuchten überarbeitet und mit einer Lichtsignatur versehen, die den Charakter des Kia Carens hervorheben soll. Ergänzt wird das Ganze durch neue Nebelscheinwerfer. Technisch bleibt es bei den bekannten Motoren, einem 1,6-Liter-Benziner mit 135 PS und 185 km/h Top-Speed sowie einem 1,7-Liter-Diesel mit 141 PS, der eine Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h erreicht. Gegebenenfalls wird Kia den Facelift-Carens auch wieder mit dem besonders sparsamen 115-PS-Diesel anbieten wie in der "Dream-Team-Edition" beim Vorgänger-Modell. Sicher ist, dass der Fahrer im aufgefrischten Kia Carens von neuen Assistenzsystemen wie dem Spurwechselassistenten mit Blind Spot Detection, dem Querverkehrswarner und der Verkehrszeichenerkennung unterstützt wird.

Im Innenraum des Kia Carens Facelift haben die sieben Sitze neue Bezüge bekommen und das Amaturenbrett eine Oberflächein Karbonoptik erhalten. Veredelt wird das neue Design von Akzenten in Hochglanz-Schwarz, die dem Kia Carens Facelift eine hochwertige Optik verleihen. Dank Android Auto und Apple CarPlay ist jetzt Smartphone-Integration möglich und das neue Navigationssystem mit Touchscreen zeigt den richtigen Weg. Klanglich untermalt wird die Fahrt vom neuen JBL-Soundsystem. Weitere Details will Kia erst auf dem Autosalon Paris 2016 verraten. Was den Preis angeht, ist jedoch zu erwarten, dass er sich im Bereich des Vorgängers hält. Da kostet der Kia Carens mit Basisausstattung 19.990 Euro.

