Jeep Grand Cherokee Trailhawk (2016): Marktstart (Update!)

Der Jeep Grand Cherokee Trailhawk (2016) ist die robuste Gelände-Variante des Geländewagens. Anfang kommenden Jahres feiert er seinen Marktstart in Deutschland. Die Bilder machen bereits Appetit!



Der Jeep Grand Cherokee Trailhawk (2016) ist, wie auch schon beim Renegade, die offroad-taugliche Variante des entsprechenden Modells. Zu erwarten sind also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine spezielle Luftfederung, ein höhenverstellbares Fahrwerk und natürlich Differentialsperre. Dazu noch maßgeschneiderte Schlepphaken und man erkennt, dass hier wirklich ein Auto nicht nur um den Block geschleift werden möchte. Der Jeep Grand Cherokee Trailhawk (2016) will ins Gelände, um sich mal richtig auszutoben. Der Abstandsmesser entfällt, ein entsprechender Sensor am Grand Cherokee Trailhawk (2016) fehlt. Wozu auch, wenn man Offroad unterwegs ist? Auch die Räder der Jeep Grand Cherokee Trailhawk sind extra für raues Gelände ausgelegt. Auf 18-Zoll-Felgen sitzen speziell verstärkte Offroad-Reifen. Die matte Klebefolie auf der Motorhaube hat übrigens tatsächlich einen über den optischen Effekt hinausgehenden Zusatznutzen: Sie unterbindet störende Blendungen.

Bildergalerie starten: Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Jeep Grand Cherokee Facelift im Video:

Marktstart: Trailhawk kommt Anfang 2017

Der Jeep Grand Cherokee Trailhawk (2016) wirkt im Innenraum aufgeräumt. Das Interieur wird beherrscht von schwarzen und Armaturen und Sitzen. Als Blickfang hat Jeep rote Nähte verarbeitet. Und tatsächlich nimmt der Jeep Grand Cherokee Trailhawk (2016) auch den weiten Weg über den großen Teich nach Deutschland: Anfang 2017 feiert er laut Information von Jeep seinen Marktstart.

Mehr zum Thema: Zwei Jeep-SUV im Test

Michael Strathmann