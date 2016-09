Der Jeep Compass tritt 2017 in die Fußstapfen von gleich zwei Kompakt-SUV. Neue Fotos zeigen den kommenden Italo-Amerikaner ohne Tarnfolie und optisch stark vom Grand Cherokee inspiriert.



Neue Fotos des Jeep Compass (2017) aus Brasilien bestätigen jetzt den bereits im Vorfeld vermuteten Namen des neuen Kompakt-SUVs. Wie der Geländewagen ohne Tarnfolie dem aufmerksamen Beobachter mittels seitlich angebrachten Schriftzugs verrät, wird der neue Jeep also tatsächlich wieder Compass heißen. Mit ihm will Jeep zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, heißt, den alten Jeep Compass und den Jeep Patriot mit zukünftig nur noch einem Modell zu ersetzen. Und wer gleich zwei Modelle beerbt, sollte bei Testfahrten keine halben Sachen machen. Auch deswegen wird der Jeep Compass (2017) gleich mit einer ganzen Lkw-Ladung von Erlkönigen erprobt – schließlich gibt es viel zu entdecken. Einfach wird diese Aufgabe natürlich nicht zu erfüllen sein, allein in den USA stand das SUV-Doppel von Jeep im vergangenen Jahr für einen Absatz von über 185.000 Fahrzeugen. Zwar können jüngere Baureihen wie der luxuriöse Grand Cherokee auf noch etwas größere Verkaufszahlen verweisen, gemessen am Alter schlagen sich Jeep Patriot und Compass aber weiterhin beachtlich. Wie erste Erlkönig-Fotos und jetzt die Fotos aus Brasilien zeigen, wird der Jeep Compass (2017) in Neuauflage übrigens eher die Optik des Grand Cherokee nachahmen, als das vergleichsweise radikale Äußere eines Jeep Renegades.

Kompakt-SUV Jeep Compass (2017) ohne Tarnfolie erwischt

Nach Raum für Verbesserungen müssen die Entwickler bei Jeep nicht lange suchen, gerade für europäische Kunden ist ein moderneres Interieur mit hochwertigeren Materialien unerlässlich. Die durchaus vorhandenen – aber anders als etwa beim Wrangler nicht im Vordergrund stehenden – Offroad-Fähigkeiten von Jeep Compass und Patriot dürften für die meisten Kunden hierzulande mehr als ausreichend sein. Wichtiger wäre aus unserer Sicht, dass der nächste Jeep Compass eine dynamischere Performance auf Asphalt bietet und mit sparsameren Motoren ausgestattet wird. Die Grundlage hierfür liefert die Architektur des aktuellen Renegade, diese wird in gestreckter und verbreiterter Form zur Basis für den Jeep Compass (2017). An die Stelle des aktuellen Saugmotors mit 2,4 Liter Hubraum wird ein moderner 2-Liter-Turbo treten, in Kombination mit Neungang-Automatik verspricht dieser Antrieb Effizienz und Komfort gleichermaßen. Die Produktion des Kompakt-SUV soll noch in diesem Jahr beginnen, zumindest in den USA sollen die ersten Exemplare spätestens Anfang 2017 zu den Händlern rollen.

