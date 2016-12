Infiniti QX30 (2016): Preis

Der neue Infiniti QX30 kommt zu einem Einstiegspreis von 38.600 Euro in den Handel. In den nächsten Jahren will die japanische Edelmarke Infiniti ihre Marktanteile in aller Welt deutlich ...

Der neue Infiniti QX30 (2016) kommt zu einem Einstiegspreis von 38.600 Euro in den Handel. Mit ihm will die japanische Edelmarke Infiniti ihre Marktanteile in aller Welt deutlich vergrößern. Der neue Infiniti QX30 (2016), der auf der LA Auto Show seine offizielle Weltpremiere feierte und als erstes Kompakt-SUV in die Geschichte der Marke eingehen wird, präsentiert sich dabei eine Spur rustikaler als der Q30, vor allem der Unterfahrschutz an Front- und Heckschürze lässt den Infiniti QX30 (2016) robust wirken und unterstreicht den Anspruch, mit ihm für alle Herausforderungen des Alltags gerüstet zu sein. Der große Kühlergrill mit verchromtem Logo strahlt Selbstbewusstsein aus, die flachen Scheinwerfer bescheren dem QX30 einen konzentrierten Blick und die kräftig modellierten Türen sorgen in Kombination mit der Infiniti-typischen Fensterlinie im Bereich der C-Säule für eine gleichermaßen dynamische wie unverwechselbare Seitenansicht. Geschwungene Linien und eine schräg stehende Scheibe prägen das Heck des Offroaders, der erkennbar mehr Wert auf ein elegantes Äußeres als auf die letzten Liter Stauraum legt.

Infiniti QX30 (2016) kostet 38.600 Euro

Spätestens beim Blick in den Innenraum wird schließlich auch klar, woher die Technik des Infiniti QX30 (2016) stammt. So gut wie alle Knöpfe und Schalter stammen aus dem Mercedes GLA, der die Basis für den Edel-Japaner liefert. Bei den Antrieben bedienen sich die QX30-Entwickler voraussichtlich im gleichen Regal wie für den gewöhnlichen Q30, neben bis zu 170 PS starken Diesel-Motoren sind auch Benziner mit 156 und 211 PS zu erwarten. Wer nicht ständig zum Wählhebel des Sechsgang-Getriebes greifen will, kann auch ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen bestellen.

Benny Hiltscher