Hyundai i30 cw (2017): Erste Fotos

Der Hyundai i30 cw (2017) ist schwer getarnt auf Testfahrt. Der Kombi-Ableger des i30 soll trotz dynamischen Auftritts geräumig und praktisch sein.



Obwohl der neue i30 schon längst der Öffentlichkeit präsentiert wurde, verhüllt sich sein Kombi-Ableger Hyundai i30 cw (2017) weiterhin unter Tarnfolie – wie erste Erlkönig-Bilder zeigen. Dabei ist recht wahrscheinlich, dass sich gegenüber dem Fünftürer nur die Heckpartie des Hyundai i30 cw (2017) verändert. Doch damit nicht genug: Auch der Innenraum des i30 cw (2017) wurde von den Testfahrern komplett abgedeckt. Doch hier wie dort haben wir Antworten: An der Front des Hyundai i30 cw (2017) dürfte sich – wie beim Steilheck – der neue Kaskaden-Kühlergrill verstecken. Schließlich soll er fortan alle neuen Hyundai-Modelle zieren und wiedererkennbar machen. Daneben die neuen Voll-LED-Scheinwerfer, deren vertikalen LED-Tagfahrleuchten zugleich die Blinker sind. Die dynamische Linienführung des Fünftürers setzt sich auch beim Prototypen des Hyundai i30 cw (2017) fort und mündet in einer flach abfallenden Heckklappe. Dass der cw gegenüber dem Schrägheck-i30 trotzdem mehr Platz anbieten wird, ist unstrittig, wie viel mehr hingegen unklar. Als Maßstab: Das Kofferraumvolumen des Kompakten liegt bei 395 Litern, nach umgelegter Rücksitzbank bei 1301 Litern. Hier wie dort findet sich ein zentral integriertes Infotainment-Angebot, bei dem der Kunde die Wahl hat zwischen dem Fünfzoll-Touchscreen mit DAB, Bluetooth und integriertem My Music-Speicher sowie einer noch umfangreicheren Navigations-Ausführung mit Achtzoll-Touchscreen sowie Apple CarPlay und Android Auto. Mehr zum Thema: So fährt sich der Hyundai Ioniq

Kombi: Hyundai i30 cw kommt noch 2017

Auch bei den Motoren des Hyundai i30 cw (2017) dürften der Kombi auf die Palette des Fünftürers zurückgreifen. Diese beginnt mit dem 1,4 Liter großen Vierzylinder-Sauger, der 100 PS und 134 Newtonmeter Drehmoment leistet. Der Einliter-Dreizylindermotor bietet 120 PS und 170 Newtonmeter Drehmoment, der turbogeladene 1,4-Liter-Vierzylinder hat 140 PS und 242 Newtonmeter Drehmoment. Bei den Diesel kommt das 1,6-Liter-Aggregat mit drei unterschiedlichen Leistungsstufen von 95 PS, 110 PS oder 136 PS. Ob der Hyundai i30 cw (2017) auch die für den Fünftürer geplante N-Variante mit 250 PS erhält, ist nicht überliefert. Dafür wird der i30 cw (2017) auch ein umfangreiches Angebot an Assistensystemen vorweisen können. Darunter der autonome Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, die adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Abstands-Funktion, die Totwinkel- und Spurhalteassistenten, der Querverkehrswarner hinten, die Verkehrszeichenerkennung, das automatische Fernlicht und der Aufmerksamkeitsassistent. Wann schließlich auch der Hyundai i30 cw (2017) der Öffentlichkeit vorgestellt wird, hat Hyundai noch nicht bekannt gegeben – möglicherweise aber schon im Frühjahr auf dem Genfer Autosalon 2017 oder im Herbst auf der IAA 2017. Mehr zum Thema: Alle Infos zum fünftürigen i30

Alexander Koch