Hyundai i10 Facelift: Autosalon Paris 2016

Premiere auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober): Das Hyundai i10 Facelift trägt wie der kompakte Bruder bereits das neue Front-Design. Vorstellung!



Bereits über 150.000 Hyundai i10 wurden allein in Deutschland verkauft. Nun soll das Facelift auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) die Grundlage für weitere Erfolgsmledungen legen, denn dass man auch mit kleinen Autos großen Erfolg haben kann, hat man in Korea längst erkannt. Schon auf den ersten Blick fällt das Hyundai i10 Facelift ins Auge, denn der Kleinstwagen aus Seoul trägt bereits das neue Familiengesicht der Koreaner. Der auffällig gezeichnete Kaskaden-Kühlergrill steht sinnbildlich für das gewachsene Selbstbewusstsein der Marke, die in den letzten Jahren mit vielen starken Produkten für Aufsehen gesorgt hat. Die bisher als schmale Streifen realisierten LED-Tagfahrleuchten rücken in runder Form in den Grill und betonen diesen zusätzlich, am Heck wird ihre Form von den Nebelleuchten erneut aufgegriffen. In der Seitenansicht erhält das Hyundai i10 Facelift (2016) mit überarbeiteten Seitenschutzleisten und neuen Felgen-Designs frische Impulse.

Hyundai i10 Facelift fährt auf Autosalon Paris 2016

Frischen Wind gibt es auch im Innenraum, wobei vor allem das Angebot der Infotainment- und Assistenzsysteme erweitert und auf den neuesten Stand gebracht wird. Neu an Bord ist eine Multifunktionskamera, die das Frontunfall-Warnsystem und den Spurhaltewarner mit den notwendigen Informationen versorgt und den Fahrer bei entsprechenden gefahren alarmiert. Das Infotainment-System des Hyundai i10 Facelift (2016) nutzt ein sieben Zoll großes Touchscreen-Display und beherrscht als einziges System dieser Klasse neben Android Auto und Apple CarPlay auch TomTom Live Services. Keine Änderungen gibt es unter der Motorhaube, auch nach dem Marktstart der Modellpflege im November werden die bewährten Benziner mit 1,0 bis 1,2 Liter Hubraum und 67 bis 87 PS für Vortrieb sorgen. Außerdem stehen weiterhin der auf Effizienz getrimmte i10 blue und die Flüssiggas-Variante i10 LPG zur Wahl. Hyundai-typisch ist die fünfjährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung, gegen Aufpreis kann die Garantie für bestimmte Bauteile auf bis zu zehn Jahre verlängert werden.

Benny Hiltscher