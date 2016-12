Genesis G70 (2017): Erste Informationen

Gut anderthalb Jahre vor seiner mutmaßlichen Serienfertigung 2017 zeigte sich der neue Genesis G70 als Concept Car. Die Mittelklasse aus Südkorea wird nicht nur optisch sehr dynamisch.



Mit der Studie eines viertürigen Coupés gibt die noch junge Marke Genesis Ausblick auf den kommenden Genesis G70 (2017), der auch schon als Erlkönig gesichtet wurde. Mit dem kleinen Bruder der bereits vorgestellten G90-Limousine wollen sich die Koreaner nicht nur mit dem Design Aufmerksamkeit sichern. Der Genesis G70 (2017) ist einer jener Bausteine, mit denen die neue Marke bis 2020 zum ernsthaften Premium-Mitstreiter aufsteigen möchte. Insgesamt sollen bis zum Ende des Jahrzehnts sechs Modelle auf den Markt gebracht werden und vor allem die deutschen Premium-Anbieter unter Druck setzen. Dass es den Koreanern dabei weder an Eleganz noch an Sportlichkeit mangeln wird, zeigt die Studie ebenfalls. Und das nicht nur mit ihrem Design, sondern auch mit der angekündigten Technik: Angetrieben wird der Genesis G70 von einem 245 PS starken Hybrid-Paket, das sich aus einem Zweiliter-Vierzylinder und einem Elektromotor zusammensetzt. Eine Achtgang-Automatik sorgt dafür, dass sich der Verbrenner jederzeit in einem passenden Drehzahlfenster bewegen kann.



Genesis G70 könnte 2017 starten

Mit dem Genesis G70 (2017) unterstreicht die neu formierte Luxusmarke, wie ernst sie es mit dem angekündigten Angriff auf etablierte Premiummarken meint. Doch gibt die Sportlimousine alias Genesis G70 (2017) nicht nur die neue Leitlinie des Chef-Designers Luc Donckerwolke, sondern auch die ehrgeizige Marschroute der Marke vor: Auf die G70-Studie sollen bis 2020 noch vier weitere Genesis-Modelle folgen, darunter eine weitere Limousine, sowie zwei SUV und ein Coupé. Nach eigener Aussage möchte Genesis höchste Ansprüche in Sachen Performance, Design und Innovation erfüllen. Bei allen neuen Genesis-Modellen soll der Mensch im Mittelpunkt stehen und neben luxuriösem Ambiente auch eine ordentliche Portion Fahrspaß erleben. Der Marktstart des Genesis G70 ist voraussichtlich schon 2017.

Benny Hiltscher/Alexander Koch