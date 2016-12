Ferrari SP75 RW Competizione: Einzelstück

Drei Jahre Entwicklung und Fertigung in aufwändiger Handarbeit hat es angeblich benötigt, um die Sonderanfertigung Ferrari SP75 RW Competizione fertigzustellen. In Daytona ...

Man müsste Zahnarzt in Florida sein, denn die können sich offenbar Sonderanfertigungen von Ferrari leisten. So wie jüngst den Ferrari SP75 RW Competizione, der mit V12 und 780 Pferden zu Werke geht. Das Unikat war das erste Mal in Daytona zu sehen.



Drei Jahre Entwicklung und Fertigung in aufwändiger Handarbeit hat es angeblich benötigt, um die Sonderanfertigung Ferrari SP75 RW Competizione fertigzustellen. In Daytona zeigte sich das Unikat zum ersten Mal der Öffentlichkeit und bewegt sich damit gleich in seiner natürlichen Umgebung: auf der Rennstrecke. Denn wie der Name schon sagt ist der Ferrari SP75 RW Competizione kein Kind von Traurigkeit. Wie auch im Ferrari F12tdf sorgt ein 6,3 Liter großer V12 für Vortrieb. Bei einer Leistung von 780 PS erreicht er ein maximales Drehmoment von 705 Newtonmetern. Dank eines variablen Ansaugtrichters, der dem Motor immer die optimale Menge Luft für das Kraftstoffgemisch zuführt, ist eine Drehzahl von bis zu 8900 Umdrehungen pro Minute möglich. Damit soll der heckgetriebene Ferrari SP75 RW Competizione in nur 2,9 Sekunden von Null auf 60 mph (96 km/h) sprinten. Magnetische Stoßdämpfer sorgen dabei für optimale Anpassung des Fahrwerks auf Fahrer und Untergrund.

Neben dem Namen wurde der Ferrari SP75 RW Competizione auch optisch teilweise vom 275 GTB Competizione Speciale inspiriert. Vor allem die vier Lufteinlässe im vorderen Kotflügel und die Form von Motorhaube und Kühlergrill erinnern an den Rennwagen aus den 60ern. Innen ist der Ferrari SP75 RW Competizione komplett mit Leder ausgekleidet und mit feinstem Alcantara und gelben Nähten verziert. Zum Preis der Sonderanfertigung ist nichts bekannt, allerdings dürfte er um einiges über dem Grundpreis des F12tdf liegen. Den gibt es ab 379.000 Euro. Wer sich sowas leisten kann? In diesem Fall ein Zahnarzt aus Florida, der bereits ein einmaliges Ferrari 400 Superamerica Coupé sein Eigen nennt. Mehr zum Thema: Einzelstück Ferrai 458 MM

