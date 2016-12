BMW 6er (2017) Modellpflege: Preise & Motoren

Der Preis für einen BMW 6er (2017) beträgt derzeit mindestens 79.750 Euro. Im Frühjahr verpasst BMW seinem Luxusliner ein Ausstattungs-Upgrade. Damit soll der 6er noch exklusiveren Luxus bieten. An der Motorenpalette ändert sich dagegen nichts.



Nach knapp sechsjähriger Bauzeit wird dem BMW 6er (2017) ein Ausstattungs-Upgrade spendiert: Derzeit beträgt der Preis für ein 6er Coupé mindestens 79.750 Euro. Mit dem Upgrade fahren auch Cabrio und Gran Coupé serienmäßig mit Lederpolsterung, elektrisch justierbarem Lenkrad, LED-Scheinwerfern, Alarmanlage und dem Navigationspaket Connected Drive vor. Letzteres enthält neben WLAN-Hotspot und Freisprechanlage auch eine induktive Lademöglichkeit für entsprechende Mobiltelefone sowie ein HiFi-Audiosystem. Für eine noch intensivere Individualisierung des 6er können Interessenten erstmals die auffällige Metalliclackierung "Sonic Speed Blue" ordern. Mehr zum Thema: Fahrbericht BMW Alpina B6

Preis: BMW 6er (2017) ab 79.750 Euro

Außerdem ist das optional erhältliche M-Sportpaket nun noch modelspezifischer auf Coupé, Gran Coupé und Cabrio zugeschnitten und lässt sich auf Wunsch mit neuen 20-Zoll-Leichtmetallrädern aufwerten. Die bisher nur für die M6-Modelle erhältlichen Interieurleisten "Carbon Fire" können nun für alle 6er mit M-Paket bestellt werden. "Design Pure Experience" und "Design Pure Excellence" heißen die beiden neuen Ausstattungslinien, die mit speziellen Designmerkmalen außen und innen wahlweise den sportlichen oder den luxuriösen Charakter des noblen Müncheners unterstreichen.

Die Motoren des BMW 6er

In puncto Motoren bleibt beim 6er dagegen alles beim Alten: Ein 320 PS starker Sechszylinder-Benziner (640i) bildet den Einstieg in die 6er-Reihe. Mit acht Zylindern und 450 PS zeigt sich der 650i deutlich potenter und sprintet in rund 4,5 Sekunden auf Tempo 100. Was beide Ottomotoren eint, sind die serienmäßig verbaute Sportabgasanlage sowie die bewährte Achtstufen-ZF-Automatik. Mit identischem Getriebe fährt auch der 640d vor. Laut EU-Norm gibt sich sein 313 PS starker Sechszylinder-Selbstzünder im besten Fall mit 5,2 Litern Dieselkraftsoff pro 100 Kilometer zufrieden. Alle drei Motorvarianten werden standardmäßig über die Hinterräder angetrieben, auf Wunsch ist aber auch der xDrive-Allradantrieb bestellbar.

BMW 6er mit optionaler Allradlenkung

Wie bisher schärfen optional Allradlenkung und adaptive Dämpferregelung die Fahrdynamik der großen Sportlimousine. Assistenzsysteme wie Head Up-Display, Spurverlassenswarnung, Spurwechselwarnung, Nachsichttassistent mit Personenerkennung und Frontkameras sollen die Sicherheit erhöhen und den 6er zum gelassenen Reisegefährten machen.

An den Preisen wird das Ausstattungs-Upgrade vermutlich nicht viel ändern. Der 640i Coupé steht im Moment für 79.750 Euro in der Preisliste. Ein identisch motorisiertes Gran Coupé schlägt mit 81.700 Euro zu buchen und für das Cabrio verlangt BMW mindestens 88.350 Euro.



Caspar Winkelmann