Corvette Grand Sport (2017): Erste Informationen

Die neue Corvette Grand Sport ist der neue Übersportler aus dem amerikanischen Hause! Der Marktstart des 466-PS-Monsters ist 2017.



Der neuste Spross der Chevrolet-Familie hört auf den Namen Corvette Grand Sport und startet 2017 voll durch. Schon beim ersten Blick wird klar, dass die neue Corvette Grand Sport (2017) mit ihrem 466 PS starken 6,2-Liter-V8 für die Rennstrecke konzipiert wurde. Statt Experimente an der Motorisierung hat Chevrolet ihrer Vette für mehr Kurvenspeed die Spur in die Breite gezogen und einen neuen Satz Michelin Pilots auf die 20-Zöller gespannt. Um Kurven noch besser durchfliegen zu können, bringt es die Chevrolet Corvette Grand Sport außerdem auf eine verbesserte Aerodynamik und eine Reduktion des Gewichts.

Corvette C7 Grand Sport (2017) mit 466 PS

Federn und Stabilisatoren aus der Corvette Z06, Sperrdifferenzial sowie eine Brembo-Bremsanlage unterstützen die neue Chevrolet Corvette Grand Sport (2017) – sowohl beim Fahren auf der Piste als auch zum Eindruck schinden. Chevrolet bietet für weitere Aufrüst-Spielerreien außerdem ein optional erhältliches Z07-Paket an, das Keramikbremsen und Semislicks enthält. Was die Anschaffungskosten für die neue Corvette Grand Sport (2017 anbelangt, übt man sich bei Chevrolet noch in Schweigen. Spätestens 2017 wissen wir mehr.

Julian Islinger