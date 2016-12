BMW X7 (2018): Neue Fotos (Update!)

Erste Fotos zeigen den Erlkönig des BMW X7 (2018), die neue automobile Speerspitze der Münchener SUV! Der Siebensitzer wird ab 2018 in den USA gebaut, auf Wunsch sogar mit deftigem V12-Triebwerk.



Wenn Größe und Prestige beim Autokauf eine zentrale Rolle spielen, gehört der neue BMW X7 ab 2018 zu den attraktivsten Optionen. Erste Erlkönig-Fotos zeigen das längst offiziell bestätigte Luxus-SUV bei Tests auf offener Straße. Der X7 (2018) war sogar schon auf einem Schaubild der zukünftigen X-Palette zu sehen. Pressebilder über ein SUV unter einem weißen Tuch lässt noch keine Details erkennen, eine Illustration von Photoshop-Künstler Theophilus Chin hingegen schon. Diese und die Erlkönig-Fotos zeigen einen in jeder Hinsicht betont-hochwertigen Offroader, der klar oberhalb des X5 positioniert ist. Der BMW X7 (2018) soll neue Maßstäbe unter den etwas raueren Gesellen der Luxusklasse setzen. Zwar werden die meisten Kunden ihren BMW X7 (2018) nur selten abseits befestigter Straßen bewegen. Dennoch gehören Allradantrieb xDrive und vorzeigbare Gelände-Eigenschaften in dieser Klasse dazu, schließlich gilt es das Image des unaufhaltsamen Alleskönner zu waren. Dass sich Matsch und Noblesse durchaus vereinen lassen, haben schließlich nicht nur die Edel-Offroader aus England längst bewiesen. Der BMW X7 (2017) wird wie der neue 7er auf der CLAR-Plattform aufbauen und bietet deshalb auch genügend Platz für eine dritte Sitzreihe.

Neuer BMW X7 (2018) kombiniert Luxus und Offroad

Wer lieber weniger Insassen mehr Luxus bieten will, kann den BMW X7 (2018) voraussichtlich auch mit vier besonders noblen Komfortsitzen ausstatten. Spätestens in dieser Konfiguration soll der X7 zur echten 7er-Alternative aufsteigen, was auch mit entsprechenden Materialien und höchsten Ansprüchen an eine erstklassige Verarbeitung einhergeht. Genau wie der X5 und die meisten anderen X-Modelle wird auch der neue BMW X7 ab 2018 im amerikanischen Spartanburg gebaut. Natürlich gehören zum souveränen Charakter des größten X-Modells auch standesgemäße Motoren, wobei neben aufgeladenen Reihensechszylindern als Einstieg und dem bewährten V8-Biturbo auch das V12-Triebwerk des neuen BMW M760Li in Frage kommt. Um die extreme Image-bewusste Kundschaft von der besonderen Stellung des BMW X7 (2018) überzeugen zu können, könnte ein Zwölfzylinder genau das richtige Mittel sein. Aber auch eine Hybridversion soll wohl in Planung sein.

Benny Hiltscher