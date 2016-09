BMW X3 M (2018): Erste Fotos

Mit dem BMW X3 M (2018) kündigt sich ein weiteres Power-SUV aus Garching an. Das scharfe Mittelklasse-SUV kommt mit mindestens 450 PS, wir haben aktuelle Erlkönig-Fotos aus München.



In den ersten beiden Generationen haben die Münchener einen Bogen um den BMW X3 M gemacht, aber aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Und wenn der nächste BMW X3 2017 in den Handel kommt, dürfen sich auch Performance-Liebhaber auf das bayerische Kompakt-SUV freuen. Die Ursache dafür liegt im ungebremsten Wachstum des SUV-Segments, das sich weltweit seit Jahren auf dem Vormarsch befindet. Neue Power-SUV wie der BMW X3 M (2018) sollen den Offroadern noch mehr Schwung verleihen, was in diesem Fall durchaus wörtlich zu verstehen ist. Rund 500 PS werden in den nächsten Jahren nicht nur die Liga der schnellen Mittelklasse-SUV aufwirbeln, sondern auch so manchen Sportwagen-Fahrer im Staub stehen lassen. Dank des in dieser Klasse selbstverständlichen Allradantriebs bringen die Offroader für den Asphalt-Einsatz ihre Kraft bei jedem Wetter mühelos auf die Straße und beschleunigen in deutlich unter fünf Sekunden auf Landstraßentempo. Dass heute auch auf kurvigem Untergrund viel möglich ist, hat bereits die Entwicklung der letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt.

Bildergalerie starten: BMW X3 M (2018) auf Testfahrt

BMW X3 M (2018) mit 3.0-R6 mindestens 450 PS stark

Im Fall des BMW X3 M (2018) wird sich die M GmbH vor allem an der Technik von M3 und M4 bedienen, hinter den riesigen Lufteinlässen des jüngst von unseren Erlkönig-Jägern erwischten Prototypen arbeitet folglich ein von zwei Turboladern unter Druck gesetzter Reihensechszylinder mit 3,0 Liter Hubraum und mindestens 450 PS. In Kombination mit einem besonders dynamisch abgestimmten Fahrwerk, hecklastig ausgelegtem Allradantrieb und einer großen Bremsanlage soll der BMW X3 M auch auf der Rennstrecke eine gute Figur machen. Die Benchmark für den schnellen Bajuwaren kommt derzeit aus Zuffenhausen, aber auch in Stuttgart und Ingolstadt wird fleißig an Power-SUV auf Basis von GLC und Q5 gearbeitet. Schon jetzt ist klar, dass die Karten unter den dynamischen Offroadern in den nächsten Jahren völlig neu gemischt werden – und keiner der deutschen Hersteller wird sich in diesem prestigeträchtigen Wettstreit mit einer Außenseiter-Rolle begnügen. Schließlich ist allgemein bekannt, dass auch die in erheblich größeren Stückzahlen verkauften Basismodelle kräftig vom Image eines Dynamik-Aushängeschilds profitieren.

Benny Hiltscher